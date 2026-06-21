Las olas de calor extremas serán la normalidad en unos años, según los expertos

Cecilia Encinas 21 JUN 2026 - 21:43h.

Tras una primavera extremadamente cálida, junio se estrena con la primera ola de calor del verano que previsiblemente dejará récords de temperaturas.

Los expertos insisten que a este ritmo, si no se reducen las emisiones de manera drástica, tendremos que acostumbrarnos a un clima cada vez más parecido al del norte de África.

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La primera ola de calor del verano llega con temperaturas de hasta 40 grados en el norte de España, y noches duras, con 23 grados. Esto tras una primavera extremadamente caliente, la segunda más cálida registrada desde los 60.

La tendencia a esa subida de temperaturas en primavera va hacia arriba desde los 80, también las olas de calor: si en los años 70 y 80, había una o dos, como mucho, o incluso ninguna, en los últimos 10 años se registran 3, 4 o 5 cada verano.

Este verano, especialmente cálido y tormentoso

En este verano ya han pronosticado los meteorólogos de nuevo que será especialmente cálido y tormentoso. La razón de este calor anormal puede estar en parte influido por el fenómeno oceanico atmosférico de El NIño, al ser este año especialmente intenso.

Las temperaturas anómalas hoy serán normales en unos años

Pero desde luego también por la tendencia que está imponiendo el cambio de clima que estamos viviendo, cada vez más parecido al del norte de África. Los meteorólogos asegura que las temperaturas extremas que son anómalas hoy, serán normales en unos años si no hay una reducción de emisiones