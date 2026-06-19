Una investigación revela que su densa copa reduce la radiación solar, logrando rebajar hasta 12 grados centígrados la temperatura del asfalto

El plan de Sanidad contra un calor que ya ha matado a 27.500 personas en una década

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SevillaAnte el intenso calor de estas fechas, la sombra de los naranjos se ha convertido en refugio climático. Una investigación ha revelado que su densa copa reduce la radiación solar, logrando rebajar hasta 12 grados centígrados la temperatura del asfalto.

No en vano, en localidades como Sevilla su sombra se ha convertido en uno de los bienes más preciados. "Es capaz de bajar hasta 12 grados la zona del pavimiento y de zonas circundantes en sombra", precisa Miguel Ángel Campano, profesor de arquitectura de la Universidad de Sevilla, explicando que, además, a diferencia de la que proporciona un toldo, su sombra "no irradia calor hacia abajo".

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Los naranjos, y los corredores verdes, una infraestructura climática y sanitaria.

Por esas razones, los expertos piden que las sombras del naranjo sean continuas y que no están dispersas porque los corredores verdes actuarían como infraestructura climática y sanitaria.

No en vano, solo el año pasado hasta 134 personas murieron por calor. "El calor mata y agrava las enfermedades", dice al respecto Dani Rodrigo, experto en comunicación sobre el cambio climático.

Los naranjos caben en calles estrechas, no genera problemas con las raíces y son tan característicos como bienvenidos en estas fechas. Por todo ello, quizás el futuro contra el calor en regiones como Sevilla esté en un árbol que adorna la ciudad desde el siglo XIX.