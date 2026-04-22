El calor mata en España: Ciudad Real, la ciudad donde hay más riesgo de morir por él

Lidia Camón 22 ABR 2026 - 17:20h.

Hemos pasado de una alerta diaria en los años 90, a 4,3 alertas diarias de 2015 a 2024, un 318% más en 25 años.

En Europa hubo 62.000 muertes por altas temperaturas en 2024

Compartir







El calor está disparando las muertes en toda Europa y preocupa la situación especialmente en nuestro país, según un estudio publicado por The Lancet. El dato, asusta: en Europa hubo 62.000 muertes por altas temperaturas en 2024.

Hemos pasado de una alerta diaria en los años 90, a 4,3 alertas diarias de 2015 a 2024, un 318% más en 25 años. Las consecuencias aquí en España son claras y la ciudad donde crece más el riesgo de morir por calor es Ciudad Real mientras que la región en la que más aumenta el mayor riesgo de incendios es Melilla, con un 13% más.

PUEDE INTERESARTE El calor sorprende en abril por un dorsal tropical: del invierno al verano sin pasar por la primavera

El seguimiento de estos patrones subnacionales es clave para identificar dónde el calor supone mayores riesgos para la salud, dónde puede aumentar la presión sobre los sistemas sanitarios y dónde se necesitan medidas de adaptación específicas, alertan los expertos.

Por ejemplo, en España, Tarragona registró el mayor aumento en los días de ola de calor experimentados por bebés menores de 1 año entre 2015–2024 y 1991–2000 -3.403 días más-, mientras que la provincia de Ciudad Real registró el mayor aumento en la mortalidad relacionada con el calor entre 2015–2024 y 1991–2000, pasando de 8,8 a 27 muertes por cada 100.000 habitantes (18 más). La provincia de Lleida tuvo un aumento en los días de alerta extrema por calor de 0–1 en 1991–2000 a 8 en 2015–2024.

PUEDE INTERESARTE España se tiñe de rojo en una ola de calor y calima que trae el verano de forma anticipada: anomalías térmicas de hasta 15º

El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación están incrementando el riesgo de incendios forestales en el sur de Europa, con implicaciones para la calidad del aire, la salud y la presión sobre los sistemas sanitarios, según la misma fuente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El documento, fruto del trabajo de 65 investigadores de 46 instituciones académicas y de la ONU, hace un seguimiento de las tendencias del cambio climático y la salud mediante 43 indicadores.

En toda Europa, "las consecuencias del cambio climático para la salud se están acelerando más rápido de lo que lo hace nuestra capacidad de respuesta", según el codirector de Lancent Countdown Europa, Joacim Rocklöv. "En el caso de España, destaca que la exposición y la vulnerabilidad tienden a concentrarse en determinadas regiones del país, reflejando diferencias en las condiciones climáticas locales, la estructura de edad de la población y la capacidad de adaptación".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Tras más de diez años de informes, "podemos observar que el cambio climático impulsado por la actividad humana está intensificando los impactos en la salud en toda Europa y sigue provocando pérdidas de vidas. El problema persiste, aunque también vemos algunos indicios de esperanza, como el aumento de las renovables", ha explicado la experta en Salud Pública y coautora del informe María Nilsson.

Europa, la región que más rápido se está calentando, está atravesando un "brusco y alarmante" aumento de los impactos del cambio climático en la salud, según el informe, que recoge que el 99,6 % de las regiones analizadas han experimentado un incremento de las muertes atribuibles al aumento de las temperaturas durante la última década (con 62.000 muertes sólo en 2024).

La inseguridad alimentaria derivada de las olas de calor y la sequía afectó a un millón de personas más que en décadas anteriores en 2023. Esta dramática situación golpea con más crudeza a los más vulnerables: bebés, mayores de 65 años, personas que trabajan al aire libre y hogares con menores ingresos.

Al mismo tiempo, el calentamiento contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas, como el dengue (el riesgo de brote se ha cuadruplicado), y ha prolongado la temporada de polen entre 1 y 2 semanas en comparación con la década de 1990, lo que aumenta la duración de la exposición para quienes padecen rinitis alérgica.

Más incendios

La región de Melilla registró el mayor aumento en el peligro de incendios entre 2015–2024 y 1981–2010, con un incremento del 13,3 % (de 29,2 a 33,1), según el documento, que recuerda que los fuegos contribuyen a picos de partículas contaminantes y otros contaminantes, agravando enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de ejercer presión sobre los servicios de emergencia y sanitarios.

Por su parte, entre 2016 y 2023, Galicia registró la mayor pérdida de cobertura arbórea (unas 275.600 hectáreas). En general, la actividad forestal y los incendios son los principales factores de la pérdida de cobertura, que reduce la capacidad de captura de carbono y aumenta la vulnerabilidad al calor y a la degradación ambiental.

El cambio climático está modificando la idoneidad ambiental para enfermedades transmitidas por vectores en España, permitiendo que patógenos como el virus del Nilo Occidental y el dengue se expandan a nuevas regiones o se intensifiquen donde ya están presentes.

En 2024, la provincia de Valencia registró la mayor idoneidad climática para la transmisión del dengue asociada al mosquito Aedes albopictus (18,55). Por su parte, Cádiz registró la mayor idoneidad asociada al mosquito Aedes aegypti (0,037), seguida de Sevilla (0,031).

Por su parte, Ceuta registró el mayor aumento en el riesgo medio de brotes de virus del Nilo Occidental entre 1981–2010 y 2015–2024, pasando de 0,002 a 0,064 y alcanzando 0,251 en 2025.