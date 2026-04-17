Una borrasca fría aislada en el Atlántico provocará la entrada de aire cálido desde África e intensificará el calor

Una dorsal subtropical dispara las temperaturas en España y acelera el calentamiento del Mediterráneo

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Hemos pasado de la primavera al verano. En cuestión de días. Y es que en España este abril parece estar fuera de guion: sol, estabilidad y temperaturas disparadas. Más de 25 grados en muchas ciudades y hasta 34 en el sur. Un salto de hasta 10 grados por encima de lo normal.

En Murcia, por ejemplo, calor intenso. Sin bajar de los 27. Calles al sol, gafas y manga corta. Aquí, la primavera prácticamente no ha existido. En Málaga viven estos días en modo verano total. Superando los 32 grados con playas que empiezan a activarse y ambiente de junio. El norte también se suma al calor. Vigo, aunque con humedad alta y brumas matinales también lleva días con temperaturas poco habituales . Y este fin de semana, seguirá apretando. Tres puntos diferentes y una misma imagen que deja una advertencia: el calor no solo llega, se adelanta.

Según el portal meteorológico Meteored, esta situación dará lugar a un episodio de calor muy intenso en España, con anomalías térmicas de 3 a 6ºC por encima de la media en el sur y valores generalizados por encima de lo normal. En este sentido, el modelo europeo prevé que el pico del episodio cálido se produzca entre el martes y miércoles, con temperaturas superiores a 30ºC en muchas capitales del interior sur.

De manera paralela, Meteored ha apuntado a que el Mediterráneo sigue calentándose rápidamente en esta recta final de la semana, con un aumento de hasta 3ºC en pocos días debido al episodio de altas temperaturas y la elevada inercia térmica del mar. Este calentamiento puede tener algunos efectos en la atmósfera cercana, como una ligera intensificación de las tormentas en el interior peninsular gracias al mayor aporte de energía.

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El tiempo del fin de semana será en líneas generales estable, con temperaturas altas para la época del año, más propias del mes de junio que de abril, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En concreto, se superarán los 30ºC e incluso los 32ºC en zonas del nordeste y de la mitad sur peninsular, al igual que en Canarias, donde además habrá calima.

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Y la próxima semana comenzará con temperaturas altas, incluso en ascenso. De nuevo se podrán superar los 30 a 32ºC en zonas de la Península, mientras que en Canarias los termómetros comenzarán a bajar a partir del lunes. La probabilidad de tormentas seguirá durante los primeros días de la próxima semana en entornos montañosos.

Los cielos amanecerán despejados el sábado, según la predicción. Sin embargo, crecerán las nubes en el interior peninsular a partir de mediodía, de donde podría caer algún chubasco. En líneas generales, estos serán dispersos, pero podrían ir acompañados de tormenta e incluso de granizo, especialmente en zonas montañosas del centro, este y norte de la Península. A su vez, también podría haber algún chubasco en la mitad norte.

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Las temperaturas no experimentarán grandes cambios o estarán en ligero ascenso en la Península, donde se superarán los 32ºC en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha señalado que los termómetros también subirán. En las islas orientales se podrán superar de 32 a 34ºC y, además, continuará la calima.

La misma tónica seguirá el domingo y el lunes. En el entorno de la Península y de Baleares se continuará con temperaturas sin grandes cambios salvo en el Cantábrico, donde subirán. "Ambiente en general muy cálido para la época del año, de forma prácticamente generalizada con máximas entre 5 y 10ºC superiores a las habituales para estas fechas en todo el territorio, salvo en zonas costeras", ha especificado Del Campo.

En efecto, los valores térmicos podrán ser de más de 10ºC superiores a lo habitual para esta época del año en zonas de la mitad norte peninsular y Canarias, más propios de junio. Eso sí, en Canarias bajarán de forma clara el lunes. Allí, las temperaturas se irán normalizando, aunque durante esa jornada todavía se podrán superar los 32ºC en Lanzarote y Fuerteventura.

Al margen de ello, durante el domingo y el lunes también podrá haber chubascos dispersos a partir de mediodía, acompañados eso sí de tormentas, quizás de granizo, y de rachas de viento, sobre todo en entornos de montaña.

A partir del martes ya aumenta bastante la incertidumbre, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Aún así, parece probable que siga refrescando en Canarias. Aunque la tendencia en la Península no está todavía clara, parece que el martes podrían repuntar y subir en la mitad sur. Con la información actualmente disponible, se podrían superar incluso los 34ºC en esta zona, valores plenamente veraniegos. A su vez, podrían continuar los chubascos tormentosos en la mitad norte. A partir del miércoles, algunos escenarios apuestan por la posibilidad de que continúe el calor, mientras otros señalan un descenso térmico y temperaturas algo más normales.

Noches tropicales en las zonas del sur cercanas a la costa

Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que el calor podría persistir el miércoles y el jueves según cómo evolucione la borrasca situada en el Atlántico y ha apuntado a que ahora mismo ese es el escenario "más probable". "Esto implicaría que los registros de 30 ºC o más se mantendrían más de cuatro a cinco días consecutivos en algunas zonas donde estos valores no son habituales en estas fechas", ha señalado.

De manera paralela, también subirán las mínimas. En este aspecto, el portal meteorológico ha apuntado a que es probable que se den noches tropicales en zonas del sur, sobre todo de costa. A su vez, puntos del interior, como Madrid o Toledo, podrían quedarse por encima de los 15ºC a mitad de semana.

Al margen de ello, Eltiempo.es ha indicado que, si las previsiones actuales se cumplen, las tormentas y chubascos continuarían el miércoles en el este y noreste. De cara al jueves, podrían extenderse por toda la geografía peninsular, aún débiles. Ya al final de semana podría ir a más la inestabilidad en todo el país.