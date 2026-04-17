Día clave para salvar a Timmy, la ballena jorobada varada, que ya es asunto de estado en Alemania

Sandra Mir 17 ABR 2026 - 16:45h.

La ballena jorobada lleva 17 días varada frente a la costa alemana

Será arrastrada sobre gigantes flotadores hacia el Báltico para poder salvar su vida

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Hoy es un día clave para salvar a Timmy, una ballena jorobada que se ha convertido en casi un asunto de estado en Alemania. El ejemplar, de once toneladas, lleva 17 días varada frente a las costas de Wismar y nadie ha sido capaz de arrastrarla mar adentro. Los expertos del oceanógrafico han intentado de todo para salvarla. "Sufre estrés severo y tiene aparejos de pesca enredados en su boca".

Frente a la isla de Poel, en la costa del Báltico, se agolpan vecinos, le sobrevuelan drones, se acercan veleros, piragüas.. y los medios de comunicación hacen guardia sin descando. Cualquier noticia de los biólogos es un acontecimiento: "De vez en cuando mueve sus aletas. Levanta la cabeza fuera del agua".

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No hay forma de arrastrarla hacia aguas más profundas. El cetáceo que mide 12 metros de largo, por 3 de ancho y 1 y medio de alto y pesa 11 toneladas es como un contenedor de los que transportan los cargueros.

Está ya al borde de la muerte, pero queda un ultimo intento: dos empresarios han financiado dos flotadores gigante para arrastrarla mar adentro. Mientras este último intento se lleva a cabo, un grupo de buzos y veterinarios se ocupan de mantener húmeda la piel de la ballena, en el puerto de Kirchdorf, en la isla de Poel, la actividad es frenética.

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Un convoy de varios camiones ha hecho llegar al operativo de rescate nuevos botes de goma y material pesado, que ha sido depositado en el pequeño puerto de Kirchdorf, en la isla de Poel. Las grandes máquinas han comenzado ya a ser montadas, al igual que las estructuras de pontones sobre las que llegarán hasta la ballena.

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El dispositivo de mayor tamaño es una draga que ha sido fijada a la excavadora y que está diseñada para absorber arena y sedimentos, de manera que los flotadores puedan ser instalados más limpiamente, todavía sin inflar, bajo las aletas de la ballena. La excavadora será transportada sobre las estructuras de pontones hasta el lugar en el que reposa Timmy, donde el agua cubre 1,40 centímetros. Una tubería gruesa succionará el agua, gracias a una bomba que logra arrastrar 400 metros cúbicos de arena por hora y pesa entre cuatro y cinco toneladas.

Una cuenta atrás que se agota para salvar su vida.