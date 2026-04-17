Una alambrada impide a los niños de una aldea cercana a Hebrón ir a clase

Los colonos israelíes han instalando una alambrada de púas que impide su paso por su ruta habitual.

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La situación en Cisjordania es cada vez más difícil e insegura para los palestinos. Los niños de una aldea cercana a Hebrón no pueden ir al cole. Los colonos israelíes han instalando una alambrada de púas que impide su paso por su ruta habitual. La alternativa, que pasa cerca de un asentamiento, es más larga y peligrosa, informa Cristina Herráez.

La educación es un derecho garantizado por todas las leyes internacionales, pero a estos niños palestinos hace días que se les impide ir a su escuela. Los soldados de Israel les lanzan gases lacrimógenos para que no se acerquen a la carretera de acceso y los colonos israelíes, que han ocupado este territorio palestino en Cisjordania, han puesto alambre de púas en el camino. Así que toca estudiar encima de las piedras. El jefe del Consejo de la Aldea de Umm, Al Khair, dice que "el objetivo no es la carretera, sino la expansión del nuevo asentamiento israelí y la confiscación de todas sus tierras".

En los últimos meses, ataques de colonos israelíes contra los palestinos que viven en Cisjordania han aumentado "drásticamente". Ataques que, aseguran, en la mayoría de casos, quedan impunes y en los que ya han muerto en lo que va de año, según Naciones Unidas, más de 25 palestinos. Estos también responden atacando a soldados o a los colonos israelíes que han ocupado sus tierras, aunque en su caso, la agresión no queda impune y si matan a un israelí lo que les espera es la pena de muerte.