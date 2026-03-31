Los bebés que vuelven a Gaza vivos tres años después para ver a sus madres

Sandra Mir 31 MAR 2026 - 18:35h.

Los bebés llegaron a El Cairo desnutridos, con infecciones severas y en estado crítico.

En Gaza, palidecida ya por la Guerra de Irán, hoy es un día de alegría, entre la desolación.

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En Gaza, palidecida ya por la Guerra de Irán, hoy es un día de alegría, entre la desolación. Algunos de los bebés que nacieron prematuros y que fueron evacuados durante los intensos bombardeos de Israel han vuelto y se han reencontrado con sus familias. Casi tres años han estado esperando sus madres para abrazarlos, para besarlos, para consolarlos. "Nuestros sentimientos son indescriptibles. Este es el momento más importante de nuestras vidas", confirman.

Llegan caminando tras un periplo que comenzó el 19 de noviembre de 2023 cuando se cumplían 45 días de guerra y ya habian muerto 5.600 niños en Gaza, pero ellos iban a sobrevivir. El ejercito israelí atacó el hospital de Al Shifa y mientras fuera preparaban las tumbas de los muertos, dentro buscaban supervivientes. 28 niños prematuros se quedaban sin luz en sus incubadoras y había que actuar rápido.

En camillas, unos junto a otros para darse calor, cruzaban el paso de Rafah a contra reloj hacia un hospital en El Cairo. Llegaron desnutridos, con infecciones severas y en estado crítico. 24 de ellos iban a salvar sus vidas gracias al cuidado de una enfermera para cada uno de estos pequeños de apenas 800 gramos.

Hoy sus padres los reciben en un lugar devastado,. pero lleno de esperanza. "Gracias a Dios que ha vuelto con nosotros sano y salvo. Esperamos que el futuro de nuestros hijos no esté lleno de la tragedia. Queremos un futuro seguro para nuestros hijos."

Y eso empieza por darles todo el amor que una guerra cruel les ha robado durante más de dos años.