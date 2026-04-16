Hay más de 6.000 personas amputadas por la guerra como Fadel y Amir, hermanos de 14 y 11 años

Los palestinos están reutilizando prótesis de gazatíes fallecidos o usan trozos de tuberías de plásticos o tablas de madera

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Gaza ha dejado de estar en el foco tras cumplirse seis meses del alto el fuego, pero las secuelas del asedio se viven a diario y las bombas siguen cayendo. Hay más de 6.000 personas amputadas por la guerra como Fadel y Amir, hermanos de 14 y 11 años a los que una bomba lanzada por un dron les causó sus tremendas heridas. "Los chicos cayeron al suelo, así que corrí a socorrerlos. Vi que a mi hijo se le derretían las piernas y que a Amir se le salía un ojo", dice su madre Najwa, destrozada mientras sus hijos la contemplan en un sofá, informa Alejandro Oviedo.

De los amputados por la guerra, según el Ministerio de salud de Gaza, un cuarto serían niños. Muchos dependen de una silla de ruedas para desplazarse por una Gaza arrasada. "Una prótesis es humanidad, es la sensación de estar vivo, lo es todo", reconocen.

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Pero no hay suficientes prótesis en la Franja para ellos. Israel no permite el paso de los materiales necesarios para fabricarlas. El ejército asegura que esos materiales pueden tener doble uso y beneficiarían a Hamás, por lo que no permite introducirlos en la Franja, dejando a los hospitales desabastecidos. "Trabajamos con las reservas de las que disponemos y nos alcanzan para tres o cuatro meses", señala Ahmed Musa, de Cruz Roja.

Ante este desabastecimiento los palestinos buscan alternativas, algunos centros están reutilizando prótesis de gazatíes fallecidos en el conflicto. Otros, desesperados, usan trozos de tuberías de plásticos o tablas de madera, con el riesgo que conlleva de infección o de dañar el muñón.

Buscan un apoyo que les devuelva la alegría de vivir, para que personas como Amir y Fadel puedan recuperar parte de lo que la guerra les ha arrebatado. Al menos, el acceso a una prótesis que les permita vivir.