La galería de arte de Marahd, de 18 años, en un campo de refugiados de Gaza

Marahd, de 18 años, presenta su galería de arte en un campo de refugiados de Gaza.

"Durante la hambruna en la Franja de Gaza, utilicé el hollín de las ollas para pintar mis obras", reconoce Marahd.

Es una galería de arte en un campamento de refugiados de Gaza. Es la carpa del arte de Marahd, de 18 años, una artista gazatí a la que la guerra y el hambre no le ha quitado inspiración. Su galería, como así la llama, es muy humilde, pero tiene un valor artístico y emocional muy grande. En las paredes de la carpa tiene colgadas las obras de arte.

Al entrar en la tienda de Marah el zumbido de los drones se transforma en obras de arte. Tiene tan solo 18 años y cada día se despierta envuelta en ese sonido que imprime en lienzos y papeles que ya inundan las paredes de lo que es su hogar. "Casi todos mis dibujos son en blanco y negro, por la energía negativa. Son obras que hablan de la guerra: de las personas que fueron asesinadas, de todos los momentos que viví".

Marah y su familia tuvieron que abandonar su casa por los bombardeos. Con delicados trazos enmarca una realidad que no siempre pudo dibujar con lapicero. "Durante la hambruna en la Franja de Gaza, utilicé el hollín acumulado en las ollas de cocina para crear mis obras, porque en ese momento no podía conseguir la tinta necesaria para dibujar".

La inspiración ilumina su tienda, o más bien estudio creativo, que publica diariamente en sus redes sociales. Con fotografías o vídeos, acerca el arte de Palestina al mundo. Para que vean a través de sus ojos el sufrimiento que lleva viviendo años.

En un entorno que intenta silenciarlo todo, Marah demuestra que sus historias deben ser contadas.