Las ganadoras del 'World Press Photo' han llegado a Barcelona: 144 fotografías con mucha historia.

Un sin fin de historias inéditas que podrán disfrutar hasta el 14 de Diciembre.

Las ganadoras del World Press Photo han llegado a Barcelona. 144 fotografías en las que destaca la de un niño palestino sin brazos. Su dolor es la viva imagen de una guerra. Ese es uno de los ejes de esta selección, que también nos abre los ojos a la migración o la crisis ambiental. Mahmoud Ajjour, palestino de 9 años, mutilado y en estado de delgadez, conmociona al mundo.

El objetivo de la fotógrafa Samar Abu Elouf ha querido captar con él la viva imagen de la Guerra en Gaza. Una fotografía que la ha llevado a ganar el premio World Press Photo 2025. Mahmoud y su familia fueron evacuados a Doha (Catar) y allí la fotógrafa palestina también evacuada le retrató. Ahora se expone en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, informa Clara Martín.

No es el único retrato que impresiona. En otro, un chico de Sudán posa con un arma el día de su boda. Allí es tradición anunciar la celebración con disparos al aire.

Samuel, galardonado por su proyecto 'Las sombras ya tienen nombre'

Samuel habla para Noticias Cuatro. Ha sido uno de los españoles galardonados con su proyecto 'Las sombras ya tienen nombre'. En él busca reflejar lo que ha vivido la sociedad Siria bajo la dictadura de Bashar Al Assad. Entre otras cosas gente buscando a sus familiares que habían desaparecido durante la dictadura y la guerra civil. "Ponerle nombre a estas sombras es un poco lo que hemos intentado hacer".

Fotografías que abren una ventana a guerras, migración y catástrofes. Como las que reflejan las inundaciones en Brasil o la polarización política en todo el mundo como el intento de asesinato a Donald Trump. O la sequía en el Amazonas, los ciclones en Filipinas o la contaminación de ríos en la República Democrática del Congo.

