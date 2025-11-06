La cría de rinoceronte blanco llegó al mundo tras 491 días de gestación de su madre, Kwanza, de nueve años.

Los secretos de la imagen histórica del fotógrafo Ángel Hidalgo: un lince blanco

Compartir







ValenciaEste martes, el Bioparc Valencia ha vivido un momento histórico: el nacimiento de su primer rinoceronte blanco, un acontecimiento que aporta una gran esperanza y valor para la conservación de esta especie en peligro de extinción. La cría ha llegado al mundo tras 491 días de gestación de su madre, Kwanza, de nueve años, quien, a pesar de ser primeriza, ha mostrado un comportamiento ejemplar, según los cuidadores, durante el parto y las primeras horas de vida de su cría.

El nacimiento ha sido seguido en directo por todo el equipo de Bioparc, que ha celebrado con entusiasmo el momento. A medida que la cría dio sus primeros pasos, en busca del calor y la leche de su madre, se han escuchado gritos de alegría y alivio por parte de los empleados, quienes han trabajado durante 18 años para alcanzar este logro dentro del Programa Internacional de Conservación de la especie.

PUEDE INTERESARTE Toñi García, la víctima de la DANA que ha logrado que todos aplaudan su testimonio en el Congreso

Una especie en peligro por la caza furtiva

Este éxito tiene una enorme relevancia para la conservación de los rinocerontes blancos, cuya población está gravemente amenazada por la caza furtiva en busca de su cuerno. En las primeras horas tras el parto, el equipo del parque ha podido observar con optimismo el comportamiento de la madre y la cría. Ambas han estado bajo una vigilancia constante, pero no invasiva, para garantizar su bienestar y asegurarse de que la cría pueda amamantar correctamente.

Durante los próximos días, madre e hija permanecerán en un espacio aislado para su protección, pero se tiene previsto que se integren al resto del grupo de rinocerontes, que incluye al macho Martin, el padre de la cría, y las otras dos hembras Nombula y Ami. La llegada de esta cría, tras el trabajo incansable del personal del Bioparc, representa un paso importante para fortalecer la población de rinocerontes blancos en cautividad, con el objetivo de garantizar su supervivencia a largo plazo.

El nacimiento coindice con el plenilunio: ¿Casualidad?

Curiosamente, este nacimiento ha coincidido con el plenilunio. Aunque puede sonar a mito, en el Bioparc se señala que la luna llena ha tenido influencia en otros nacimientos recientes, como el de la elefanta Makena, que celebrará su tercer cumpleaños el próximo domingo. Este fenómeno lunar, que coincide con la superluna más grande de 2025, añade un toque de magia al nacimiento, que ha sido interpretado por algunos como una señal de buena suerte para el futuro de esta especie.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con este nacimiento histórico, Bioparc Valencia reafirma su compromiso con la conservación y la protección de las especies más vulnerables, demostrando que, con dedicación y esfuerzo, es posible cambiar el destino de aquellos animales al borde de la extinción.