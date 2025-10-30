Los secretos de la imagen histórica del fotógrafo Ángel Hidalgo: un lince blanco

Así hizo Ángel la foto: "Fue al amanecer, había muy poca luz. Impresionante, me quedé súper sorprendido".

En un principio, las teorías apuntaban a que era un lince leucístico, pero los expertos ya han confirmado que no

Un lince completamente blanco, pero que no es albino. Es lo que ha logrado captar el fotógrafo Ángel Hidalgo en Jaén. Una imagen histórica, que él mismo nos explica cómo consiguió. "Fue al amanecer, había muy poca luz. Impresionante, me quedé súper sorprendido".

Ángel no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Con su cámara consiguió captar una imagen nunca antes vista. Un llamativo lince blanco. "Tiene todavía sus lunares negros y los ojos normales".

Y precisamente por eso no es albino. En un principio, las teorías apuntaban a que era un lince leucístico, pero los expertos ya han confirmado que solo se trata de un lince ibérico que ha perdido el color del pelo, posiblemente por estrés o las condiciones ambientales. "Con mis fotos y vídeos intento concienciar a la gente del tipo de animales que tenemos en la naturaleza", dice Ángel.

Una especie en peligro de extinción, que poco a poco se va recuperando.