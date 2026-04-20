Se van a registrar anomalías térmicas de hasta 15 grados por encima de lo habitual en esta época

Abril seguirá con temperaturas más propias de junio y de verano.

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El mapa de la AEMET tiñe España de rojo. Las zonas en las que en los próximos días vamos a tener anomalías térmicas de hasta 15 grados por encima de lo habitual en esta época y van a convertir abril en pleno verano se extienden. Con máximas de 26 grados, las playas de Valencia ya huelen a verano. Y si no hay playa, no pasa nada, sentarse a la orilla del río también es un buen plan.

Aunque con 31 grados en Sevilla, con la feria aquí ya hay que buscar la sombra, o llevarla encima. Y este martes, los termómetros podrían llegar a los 35. Es decir, 10 grados por encima de la temperatura habitual en estas fechas. Manga corta también en Murcia donde los termómetros marcan 29 grados. Agua en mano y sombrero para protegerse de esta subida de temperatura.

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Y en el norte, parecido. 27 grados de máxima en Ourense. Cielos despejados y solaz. Si durante el año es importante, ahora obligatorio echarse crema de sol.

En Canarias ya se respira, por lo menos, algo mejor que el fin de semana. La calima que inundaba los cielos ha remitido a lo largo de la mañana. Ahora las islas se preparan para afrontar la semana con algo menos de calor, nubes y rachas de viento.

Pero la calima va a inundar la Península por culpa de una borrasca que va a provocar un calor asfixiante. El calor se va a quedar con nosotros toda la semana, pero lo peor llegará el martes y el miércoles. Con 35º en zonas como Zaragoza este miércoles cuando lo normal sería 20º. Con 37ª en Sevilla y Jaén o 30º en Zamora cuando lo normal serçian 16º. La masa de auire cálido del continenteafricano nos llega.

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Tormentas aisladas

El tiempo de este martes se caracterizará por probables tormentas en el Cantábrico oriental y alto Ebro que podrán extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sólo habrá avisos en País Vasco, todos por tormenta (en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).

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AEMET señala que la formación de una baja meteorológica al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. En este marco, se esperan cielos con intervalos de nubes, sobre todo medias y altas, que se desplazarán de oeste a este.

A su vez, el organismo estatal prevé tormentas acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Según dice, estas pueden extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, donde las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes.

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Por lo demás, la predicción no descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Asimismo, continuará la entrada de calima hacia la Península que se desplazará de oeste a este.

Temperaturas más propias de junio que de abril: anomalías térmicas de más de 10 grados

Aunque habrá algunos descensos térmicos entre el miércoles y el viernes, los valores diurnos a lo largo de toda la semana estarán entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para estas fechas, e incluso más de 10ºC en áreas del interior. "Hablaremos de temperaturas más propias de junio que de abril", avisa Del Campo.

De cara al viernes y el fin de semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico, según el portavoz de AEMET. De esta manera, el viernes podría haber una bajada de temperaturas en el oeste y en el sur peninsular. El sábado y domingo, estas podrían recuperarse. En líneas generales, se seguiría con un ambiente muy cálido para la época del año en la mayor parte del país.

De forma paralela, se produciría un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones acompañadas de tormenta, sobre todo en el norte y en el oeste de la península, localmente fuertes. En Canarias también es probable que suban las temperaturas de cara a la recta final de la semana, con cielos nubosos en el norte, pero menos lluvias que en días previos.

El climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha añadido que, si se cumplen los pronósticos, el viernes habrá tormentas generalizadas en puntos de Castilla y León, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. A su vez, también podrían afectar de forma más dispersa al interior de Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el sur y oeste de Andalucía.

A partir del sábado, los chubascos se extenderán también por gran parte de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y las sierras orientales de Andalucía. De cara al domingo, la probabilidad de tormentas se concentrará de nuevo en Castilla y León, el interior de Galicia, la Cordillera Cantábrica, Madrid, Guadalajara, el oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura.

En lo que respecta a Canarias, Biener ha apuntado a que el archipiélago también registrará chubascos irregulares durante la semana, que podrían ser intensos especialmente en las islas de mayor relieve. Más allá de ello, añade que las precipitaciones serán en líneas generales irregulares, aunque localmente intensas y de corta duración.