La ciencia revela el momento del día en el que el cerebro suele estar más concentrado

Marta Egea 09 ABR 2026 - 08:00h.

La ciencia señala que el cerebro alcanza su mayor nivel de concentración a media mañana, especialmente entre las 10:00 y las 12:00

"Usamos solo el 10% del cerebro": el origen real de uno de los mitos más repetidos sobre la mente humana

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Hay días en los que todo fluye: se está concentrado, se avanza rápido y las ideas encajan. Luego, hay otros en los que, por más que se intente, la mente parece ir a medio gas. Durante mucho tiempo, esto se ha atribuido a la motivación o al cansancio, pero la ciencia lleva años señalando otra explicación: no se rinde igual a lo largo del día.

De hecho, varios estudios recientes coinciden en que existe una franja horaria en la que el cerebro consigue alcanzar su mayor nivel de concentración. Lo más interesante es que no depende solo de la disciplina o la fuerza de voluntad, sino de algo mucho más básico: nuestro ritmo biológico interno.

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La clave está en el ritmo circadiano

Para entender por qué hay horas mejores que otras para concentrarse, hay que hablar del ritmo circadiano. Se trata del reloj interno del organismo que regula funciones como el sueño, la temperatura corporal, la producción de hormonas o el nivel de alerta a lo largo del día.

Este reloj funciona en ciclos de aproximadamente 24 horas y está muy influido por factores externos como la luz. Cuando este sistema está sincronizado, el cuerpo y el cerebro funcionan de forma más eficiente: sabemos cuándo se debe estar activo, cuándo descansar y cuándo rendir mejor. Hay que saber que la concentración no es constante, sino que puede fluctuar siguiendo este ritmo biológico.

¿Cuál es el momento del día en el que el cerebro rinde mejor?

Según explican diferentes estudios basados en investigaciones vinculadas al MIT, el cerebro humano suele llegar a su punto máximo de rendimiento a media mañana, sobre todo entre las 10:00 y las 12:00. En esta franja sucede algo muy concreto: el cuerpo ya está completamente despierto, los niveles de cortisol están elevados, la mente ha superado la inercia del sueño y todavía no ha aparecido el cansancio del día.

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Todo eso es una combinación ideal para tareas que requieren concentración, análisis y toma de decisiones. Otros análisis amplían ligeramente esta ventana situando el pico de claridad mental entre las 11:00 y las 13:00, una franja en la que muchas personas pueden experimentar su mayor capacidad de enfoque.

Durante las primeras horas del día, el organismo experimenta una serie de cambios fisiológicos que favorecen la concentración. Por ejemplo, después del descanso nocturno, el cerebro ha consolidado la memoria, ha eliminado toxinas acumuladas durante el día anterior y está más “limpio” a nivel cognitivo.

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Además, el aumento de cortisol que se da por la mañana actúa como un estimulante natural que mejora la atención y la capacidad de reacción. Por eso, muchos expertos coinciden en que la mañana es el mejor momento para tareas complejas, como estudiar, resolver problemas o tomar decisiones importantes.

¿Qué pasa después?

Si la mañana es el pico, el resto del día sigue una curva bastante predecible. Después de comer, se da un bajón natural que presentan muchas personas. No solo es por la digestión: también tiene que ver con el ritmo circadiano, que marca una pequeña “pausa” natural a primera hora de la tarde. Esto explica por qué, entre las 14:00 y las 16:00 la concentración suele ser menor y cuesta más mantener la atención sostenida.

De todos modos, no todo está perdido después del bajón. Algunos estudios indican que por la tarde puede producirse un segundo pico de rendimiento, aunque más moderado. Por ejemplo, un análisis realizado con estudiantes han mostrado mejores resultados en pruebas realizadas alrededor de las 13:30 o primeras horas de la tarde, lo que sugiere que el cerebro puede recuperar parte de su capacidad después del descanso. En esta franja, el rendimiento suele ser bueno para tareas más prácticas, creativas o de revisión.

Por otro lado, muchas personas aseguran que se concentran mejor por la noche. Y, en parte, tienen razón. Las horas nocturnas suelen tener menos distracciones, más silencio y mayor sensación de aislamiento. Esto puede ayudar a que la concentración sea mejor en tareas creativas o reflexivas.

Sin embargo, desde el punto de vista biológico, no es el momento ideal para el rendimiento cognitivo sostenido. Por la noche, el cuerpo comienza a producir melatonina, la hormona del sueño, lo que reduce la alerta y la capacidad de procesamiento. Además, estudiar o trabajar por la noche puede afectar enormemente al descanso, lo que tiene un gran impacto en el rendimiento del día siguiente.

¿Qué papel desempeña el cronotipo?

Aunque la ciencia sitúa el pico general de concentración a media mañana, cada vez hay más evidencia de que este patrón no es igual para todo el mundo. Hay un concepto clave: el cronotipo, la tendencia natural de cada persona a estar más activa en determinados momentos del día. De esta forma, mientras que algunas personas rinden mejor a primera hora (los llamados “matutinos”), otras consiguen alcanzar su mayor nivel de alerta por la tarde o por la noche (los “vespertinos”). Esta diferencia no es una cuestión de costumbre, tiene una base biológica relacionada con el funcionamiento de su reloj interno y la liberación de hormonas como el cortisol o la melatonina.

De hecho, varios estudios en neurociencia han demostrado que el rendimiento cognitivo, la atención y la memoria pueden variar significativamente según el cronotipo, sobre todo, cuando las exigencias del entorno no coinciden con ese ritmo natural como puede ser por horarios laborales o escolares. Por esto, aunque exista una franja horaria “óptima” en términos generales, los expertos insisten en la importancia de adaptar, en la medida de lo posible, las tareas más exigentes al momento del día en el que la persona se sienta más lúcida.