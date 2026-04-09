La presentadora cuenta a Ana Milán cómo ha sido esta parte más personal de su vida y cómo ha cambiado

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Toñi Moreno se ha sentado con Ana Milán como invitada de 'Ex. La vida después' de salir del armario, donde la presentadora ha contado cómo fue este momento para ella, cómo ha sido su vida amorosa y su parte más privada fuera de la televisión.

"He tenido fama de conquistadora, pero he tenido muy pocos amores a lo largo de mi vida, he sido muy antigua en mis quereres", confesaba la presentadora que contaba que vivió muy intensamente su etapa como estudiante en un colegio de monjas, donde incluso piensa que se llegó a enamorar de una de ellas: "Le hice hasta una canción". Lo que le llegó a hacer pensar que quería ser monja y cómo contó esto en su casa: "Decía: 'vamos a cambiar el mundo', mi fantasía era estar en un país de misionera cambiando el mundo".

Toñi aseguraba que fue "muy creer en el amor" y cómo ha vivido aceptar su sexualidad: "He tardado muchísimo, he salido con muchos chicos, no quería ser lesbiana. He tenido una educación muy católica, me ha costado mucho llegar a quererme. He sido la primera homófoba conmigo misma, es la realidad. Me he negado mucho porque creía que era pecado".

Confesaba que "ha vivido intentando ser perfecta para los demás" y que se ha liberado hace muy poco: "Quiero que mi hija vida en la verdad y la libertad, he tardado mucho en darme cuenta que es importante que la gente que tenemos cierta repercusión hablemos del tema sin problema".

La que recordaba que llegó a sentirse muy enamorado de un hombre con el que tuvo una relación de cuatro años: "Era muy pequeña y él muy mayor".

Además, respondía qué haría si se enamorase de una mujer que no ha contado su sexualidad, lo que explicaba con una experiencia personal: "Esa fue la conversación que tuve". Como también contaba hace cuánto tiempo que no se enamora de alguien: "Lo pasé muy mal". Como reflexionaba a lo que busca ahora en el amor, de lo que se ha dado cuenta y sobre si sería capaz de volver a enamorarse de un hombre.

Se emociona al hablar de su padre

Toñi también recordaba a su familia hablando de su lado más personal: "Soy lo que soy gracias a mis circunstancias, en mi casa había mucho respeto pero mucha tensión porque no había dinero". Explicando que por necesidad se puso a trabajar a la radio siendo muy joven, como el mote que le vino a raíz de salir en televisión: "Encontré mi vocación".

La presentadora relataba cómo su familia "está por encima de todo para ella" y cómo a lo largo de los años no ha dudado en ayudarles económicamente: "La primera casa que he tenido solo a mi nombre me la he comprado este año porque ya pienso en mi hija".

Momento en el que recordaba a su padre, el que falleció hace 9 años de cáncer: "Era maravilloso, lo que daría ahora por un abrazo de mi padre. Es mi punto débil todavía, no he aceptado todavía su marcha".