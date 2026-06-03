El plan de Sanidad contra un calor que ya ha matado a 27.500 personas en una década

Beatriz Benayas 03 JUN 2026 - 21:12h.

El calor está disparando el riesgo de incendios y las muertes relacionadas con las altas temperaturas.

Se ha trazado un mapa con 182 zonas que miden a partir de qué temperatura se declara una ola de calor en cada área geográfica.

Compartir







El calor está disparando el riesgo de incendios y las muertes relacionadas con las altas temperaturas. Acaba de terminar mayo con más muertes asociadas al calor, nada menos que 110. En la última década, 27.500 personas han fallecido por causas atribuibles a las altas temperaturas en España.

Hoy Sanidad ha presentado el plan para el verano. Un sistema de alerta por colores que activará el nivel 1 amarillo por riesgo bajo, solo para la población mayor y vulnerable, el nivel 2, naranja, por riesgo medio y el 3 rojo por riesgo alto para toda la población.

Además, se ha trazado un mapa con 182 zonas que miden a partir de qué temperatura se declara una ola de calor en cada área geográfica. Más de 40 grados al sur y cerca de 30 al norte. La población mayor, las embarazadas y los niños de menos de cuatro años son los más vulnerables y las autoridades recuerdan la importancia de hidratarse sin esperar a tener sed.

Aconseja Sanidad también evitar cafeína, alcohol y exceso de azúcar si hace calor, así como refugiarse en lugares frescos evitando exteriores en las horas centrales. La ministra pide a las comunidades también que mejoren la climatización de colegios e institutos para poder dar clase en primavera.