El mapa del calor en Europa: anomalías de hasta 15º en pleno mes de mayo

Los expertos señalan que días como estos son una clara señal del cambio climático en Europa.

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Es el mapa del calor en Europa con anomalías térmicas para un mes de mayo de hasta 15 grados. En Francia se habla de una ola de calor "sin precedentes" y ha declarado la alerta naranja en 13 departamentos, informa Laia Flores.

El carrito de los helados abre temporada en Paris. La capital francesa ha registrado hoy una máxima de 31 grados. "Nos preocupa tener un calor tan intenso en mayo. Da bastante miedo de cara al futuro porque ni siquiera estamos en verano todavía, ni siquiera en junio", confirman sus ciudadanos.

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Los picos más altos de temperaturas se han dado más al suroeste y en el oeste francés, donde se han llegado a los 36 grados en la ciudad de Nantes.

Como señala Nemo Pawlowski, meteorólogo de Meteo France, estamos ante "temperaturas que nunca antes habíamos visto en mayo, y día a día, estamos superando gradualmente los valores récord, alcanzando niveles cada vez más altos.

A vista de dron se ve una piscina a reventar en Londres. Una imagen muy parecida la que se ve en la playa. Son estampas más típicas de meses de verano como pleno agosto, pero aún seguimos en primavera. "Hace muchísimo más calor del que esperaba. Me habían dicho que Londres iba a ser más frío pero siento que me estoy muriendo". Ahí se ha registrado 35 grados, la mayor temperatura en un mes de mayo. "Es bastante intenso. Parece un poco pronto para que haga tanto calor".

En Milán, los turistas desafían a las temperaturas que también están sobre los 35 grados. "Es abrasador, siento el sol irradiando sobre mí sin poder escapar de él".

También en Roma se usan paraguas para poder visitar sus calles y se esconden bajo la sombra del Coliseo.

Los alemanes han salido a lagos para pasar los más de 30 grados que les han caído hoy.

Los expertos señalan que días como estos son una clara señal del cambio climático en Europa.