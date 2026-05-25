Beatriz Benayas 25 MAY 2026 - 20:48h.

Lo último que han pedido los profesores es que de aquí a 2029, las aulas de infantil bajen a 15 alumnos como mucho y las de primaria, ESO y bachillerato, a 20

Los docentes dicen que no dan abasto para atender a hasta más de 30 alumnos por clase.

Compartir







La ratio de alumnos por clase y profesor es uno de los escollos principales en la negociación en Valencia. La realidad es que los profesores y la Generalitat no se ponen de acuerdo con la cifra. Los docentes no dan abasto para atender a hasta más de 30 alumnos por clase, la Generalitat se abre a ajustar la ratio pero no tanto como ellos quieren.

Lo último que han pedido es que de aquí a 2029, las aulas de infantil bajen a 15 alumnos como mucho y las de primaria, ESO y bachillerato, a 20. Lo piden porque cada vez tienen más alumnos que necesitan más atención.

El riesgo de pobreza de sus alumnos se ha casi duplicado en 25 años y la proporción de alumnos extranjeros matriculados se ha cuadruplicado. Por lo tanto, los educadores tienen que trabajar con más niños con bajos recursos y más necesidades como la barrera del idioma. Esos alumnos tienen el triple de tasa de abandono escolar, menos acceso a clases extraescolares y particulares. Si además, no tienen apoyo en casa, esto desemboca en más necesidades en el aula.

De hecho, los alumnos de familias con más recursos sacan hasta cuatro cursos en rendimiento a los de las familias sin recursos. Los profesores denuncian que no pueden mitigar esa brecha sin más recursos o menos alumnos por docente.