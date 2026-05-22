Beatriz Benayas 22 MAY 2026 - 20:40h.

El martes Generalitat y profesores volverán a reunirse para tratar de acercar unas posturas que siguen alejadas

Los profesores denuncian que han perdido un 20% de poder adquisitivo desde 2010 y piden recuperarlo

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El martes Generalitat y profesores volverán a reunirse para tratar de acercar unas posturas que siguen alejadas. ¿Cuáles son las reivindicaciones y las propuestas de una y otra parte? Más salario y menos alumnos son las dos peticiones principales de los maestros y profesores, pero hay más.

En el capítulo de lo que ganan, denuncian que han perdido un 20% de poder adquisitivo desde 2010 y piden recuperarlo, ganar entre 478 y 544 euros más al mes y revisar el IPC cada año. La Generalitat les ha ofrecido subidas de complementos de en torno a 200 euros brutos al mes.

En cuanto a la ratio de alumnos por clase, en primaria llega a los 25 y en ESO y bachillerato a los 30 y piden rebajarlas a 15 y 20 respectivamente. El Gobierno valenciano está dispuesto a rebajarlos progresivamente sin concretar cifras.

Además, los docentes reclaman más personal, mejorar la FP y reforzar la enseñanza en valenciano. La Consellería está dispuesta a reforzar con más de 800 profesores las aulas, pero es insuficiente para ellos y sigue la huelga.