Lidia Camón 22 MAY 2026 - 17:45h.

La edad de emancipación se sitúa ya por encima de los 30 años.

Nunca antes tantos jóvenes habían tenido que vivir con sus padres por obligación.

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En España es casi imposible independizarse. La edad de emancipación se sitúa ya por encima de los 30 años. Nunca antes tantos jóvenes habían tenido que vivir con sus padres por obligación. Son datos del Consejo de la Juventud. El 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años en España no se han independizado, cifra que supone un récord histórico. Son 6.300.000 jóvenes.

La tasa de emancipación juvenil en España ha caído a su nivel más bajo desde que hay registros, con un 14,5% de los jóvenes que ha logrado independizarse en el 2025, lo que supone 48.513 menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes.

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Por tramos, entre los 16 y los 24 años se han independizado el 4,5%, 216.959 personas. Mientras, entre los 25 y 29, lo han hecho el 33,1%, 853.159 jóvenes. En total, el número total de los que han viven fuera del hogar alcanza 1.070.119.

El precio medio del alquiler es de 1.176 euros al mes mientras que su salario medio es de unos 1.210 euros netos. Tienen que destinar casi el 99% de su salario a pagar el alquiler. Totalmente inviable. Lo cuentan ellos mismos.

A sus 20 años, Sara Peinado sabe lo que es trabajar mientras termina sus estudios. Pero no llegar a 1.000 euros de sueldo equivale a no poder independizarse. Por eso sigue viviendo con sus padres "hasta no sabe cuándo. "El 80% de mi sueldo se me iría en alquiler, sería imposible. Ni lo contemplo ni me lo imagino".

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Una misma realidad que comparte Hassen. Él gana el salario mínimo. Insuficiente para pagar un alquiler. Vivir con su madre es su única solución habitacional. "Tengo que vivir con mi madre y ahorrar los dos para poder tener un lugar donde vivir digno". Realidad compleja para unos jóvenes que no tienen las mismas oportunidades de antaño.

Rosa Castillo es empresaria. "Yo con 21 años ya estaba independizada, pero veo a mi hijo y lo tienen muy difícil". Porque la generación de Rosa por 200 euros alquilaba un piso rápidamente.

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Ahora los jóvenes, impotentes, esperan un cambio de ciclo para algo tan simple como poder tener su propio hogar. informa Ana Martin.

Y es así. El Consejo de la Juventud de España asegura que esta situación desplaza "cada vez más" el acceso a la vivienda desde el esfuerzo individual hacia la capacidad económica familiar, "consolidando profundas desigualdades de origen entre quienes pueden emanciparse y quienes no".

En este contexto, el estudio señala que el alquiler es la opción mayoritaria entre quienes logran emanciparse. El 55% de los jóvenes emancipados vive de alquiler y aumenta el número de quienes comparten piso, el 33% del total, mientras que el 19,7% consigue vivir solo.

También advierte de la precariedad laboral y social entre la juventud. Así, revela que el 33% de los jóvenes ocupados trabaja a tiempo parcial, una situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, el 29,3% de la población joven se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.

El nivel educativo y el empleo ya no garantiaza nada

Además, el Observatorio apunta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan emancipación ni estabilidad. Aunque el 31,4% de las personas jóvenes cuenta con estudios superiores, la tasa de emancipación entre quienes han cursado educación universitaria alcanza el 20,4%. A ello se suma un elevado nivel de sobrecualificación, que afecta al 39% de la juventud ocupada, así como el hecho de que un 15,1% compatibiliza estudios y trabajo simultáneamente.

El Consejo advierte de que "la vivienda ha dejado de funcionar como un elemento de estabilidad y autonomía para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil". Del mismo modo, avisa que "tener empleo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente ni mantener unas condiciones materiales dignas porque la vivienda está engullendo toda posibilidad de prosperar y quebrando la relación clásica entre trabajo y proyecto de vida".

Del mismo modo, señala que la situación actual requiere una intervención pública "sostenida y estructural" que sitúe el acceso a la vivienda como una "prioridad política". La entidad reclama medidas capaces de ampliar el parque público de vivienda, regular efectivamente el mercado del alquiler y garantizar que las políticas públicas de vivienda respondan a las "necesidades reales" de la juventud.

"El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal eje de desigualdad entre las personas jóvenes. Hoy, incluso quienes trabajan o logran emanciparse continúan expuestos a situaciones de pobreza y sobreendeudamiento. Ya ni siquiera estamos hablando de que la vivienda dificulte la emancipación, sino que el problema está siendo tan grave hasta el punto de estar empobreciendo a toda una generación", asegura la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González.