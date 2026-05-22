Sandra Mir 22 MAY 2026 - 18:09h.

La mitad de los transportistas de nuestro país ha sufrido robos en su camión.

En Madrid están proliferando parkings en zonas prohibidas de alto valor ambiental.

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La mitad de los transportistas de nuestro país ha sufrido robos en su camión. Es un problema en un sector logístico fundamental para nuestra economía. El problema es que hay 400.000 camiones en España y sólo 52 aparcamientos seguros en todo el país. Por esto, en zonas industriales como San Fernando de Henares, en Madrid están proliferando parkings en zonas prohibidas de alto valor ambiental.

Entramos en una zona pecauaria, antes eran tierras de cultivos. Aunque está prohibido pero el trasiego de camiones es continuo. A vista de pájaro vemos que estáa lleno de aparcamientos. Estamos ante "una zona de alto valor ambiental que está en peligro". Raúl Navarrete, de Ecologistas en Acción, dice que "han construido un parking ilegal de camiones, han echado una capa de grava y ahora todos los vertidos y aceites de los camiones van al suelo de ahí al acuífero y de ahí al río. La fauna que hay aquí la están matando y perjudicando".

Es el lugar donde están los centros de compras online más grandes de España. Uno de los dueños de estos negocios señala que él paga el IBI y ha comprado el suelo. "Todos estamos aquí", dice, ilegales, alegales "como los quiera llamar". El Ayuntamiento de San Fernando, de hecho, dice que le está cobrando impuestos. Desde el ayuntamiento señalan, por su parte, que hay varios expedientes abiertos dentro de una investigación de los forestales de la CAM, y no aportan más datos. El expediente lleva desde 2024 abierto y la demanda de camiones sigue creciendo.

Juan José Gil, presidente de Fenadismer reconoce que, según la normativa, "se debería tener un párking seguro cada 100 kilómetros para que los camioneros no sean obketo de robos".

Mientras esto no se solucione, seguirán proliferando parkings en lugares.