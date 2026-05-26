Lidia Camón 26 MAY 2026 - 15:54h.

El 74% de los conductores se 'transforma' al volante e insulta habitualmente a otros usuarios de la vía, según un informe de Línea Directa.

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El 74% de los conductores se 'transforma' al volante e insulta habitualmente a otros usuarios de la vía, el 29% usa el claxon de forma recurrente y el 10% se ha peleado o se habría peleado, según un estudio de la Fundación Línea Directa, que ha presentado este martes la iniciativa 'Conductor sostenible: una nueva forma de estar al volante'.

El 6,1% de los conductores españoles son completamente sostenibles, aunque existen diferencias considerables por territorios: los conductores de Asturias, País Vasco y Cataluña han resultado ser los más sostenibles, con porcentajes sensiblemente superiores a la media nacional, mientras que en lado contrario se encuentran Baleares, la Rioja y Extremadura.

Según la encuesta realizada a 1.700 conductores, más de 7 millones de conductores adelanta bruscamente para intimidar, el 33% no respeta habitualmente los límites de velocidad y alrededor de 23 millones carecen de una sólida conciencia medioambiental. "Solo el 6% del censo de conductores pueden considerarse completamente sostenibles", concluyen los autores del estudio.

La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, ha afirmado que "ser un conductor sostenible es entender" que las decisiones al volante "afectan a la convivencia con los demás, a la seguridad y al planeta". "Por eso, desde la Fundación Línea Directa defendemos una conducción con respeto, más calmada y consciente, en la que se respeten las normas, al resto de los usuarios y al medioambiente para lograr el objetivo de todos, que es llegar a las cero víctimas en accidente de tráfico", ha indicado.

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Respecto a la relación con el resto de los usuarios de la vía, el informe muestra que hay conductores que adelantan "como sea" (11%) o insultan a otros automovilistas (74%). Además, el 29% de conductores admite utilizar el claxon de manera repetida como forma de queja y 3,7 millones reconocen haber retado a otros automovilistas a salir del coche.

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Según el análisis de la Fundación Línea Directa, el estrés, el comportamiento de los demás conductores, los atascos, la sensación de anonimato y el egoísmo son las principales justificaciones que dan los conductores para comportarse de forma poco cívica cuando conducen.

Por otro lado, el 14% de los conductores encuestados confiesa beber antes de conducir; el 33% admite que no respeta de forma habitual los límites de velocidad, el mismo porcentaje que no mantiene la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

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Los datos de la Fundación Línea Directa revelan que casi 23 millones de conductores carecen de conciencia ambiental en la carretera independientemente del tipo de motorización de sus coches y el 67% de los conductores no tiene en cuenta los criterios ambientales a la hora de conducir.

En este sentido, el 76% de los conductores no se informan sobre el impacto ecológico de los repuestos utilizados en su coche o moto, descartando la utilización de recambios verdes y el impulso de la economía circular.

Finalmente, como parte de la iniciativa, la Fundación Línea Directa ha elaborado un manifiesto digital y un test presente en su página web para que los conductores se puedan evaluar y tomar conciencia.