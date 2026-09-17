Luisito Comunica, de popular creador digital a emprendedor: “Duermo la mitad de las noches del año en hoteles”

Miguel Manso 17 SEP 2026 - 15:02h.

El ‘youtuber’ mexicano, ahora embarcado en varios proyectos empresariales, acumula 133 millones de seguidores en redes.

El estilo de Luisito Comunica combina humor, datos curiosos, observación y reflexión.

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Al cumplir casi 20 años en las redes y con 133 millones de seguidores en redes, Luis Arturo Villar Sudek, conocido profesionalmente como Luisito Comunica, ha compartido con Noticias Cuatro su entusiasmo por el futuro con una frase que resume su filosofía de trabajo. “Ha sido un camino largo y divertido. A seguir grabando y viajando por el mundo, hoy estoy más motivado que nunca”, confiesa. “Duermo la mitad de las noches del año en hoteles”.

Nacido el 20 de marzo de 1991 en Puebla de Zaragoza, México, el creador de contenido se formó en Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y trabajó como profesor de inglés antes de volcarse por completo al ámbito digital. Tras sus primeros experimentos en YouTube en 2010 con tutoriales musicales, en 2012 fundó su canal principal al mudarse a la Ciudad de México. En la actualidad, su canal reúne 46 millones de suscriptores.

El estilo de Luisito Comunica combina humor, datos curiosos, observación y reflexión sobre las costumbres, la historia y las personas de los lugares que visita. Esta narrativa cercana lo ha llevado a trascender el formato del vídeo e incursionar en la industria del entretenimiento y las letras. En el cine, ha prestado su voz al personaje de Sonic en el doblaje en español para Hispanoamérica. En el plano editorial, es autor de libros de gran alcance internacional como ‘Lugares Asombrosos’ e ‘Historias Perturbadoras’. Al presentar una de sus publicaciones en redes sociales, el autor celebró expresando a sus lectores: “Y la verdad me quedó bien perrón, lo recomiendo mucho”. Asimismo, su relevancia mediática e institucional lo llevó a ser invitado por YouTube para cubrir el Foro Económico Mundial de Davos en 2023.

De forma paralela a sus viajes y proyectos de difusión cultural, ha construido una sólida faceta como emprendedor. Es socio y cofundador de proyectos gastronómicos internacionales como la cadena Fasfú Burgers -presente en México, Perú, Colombia y España-, el restaurante peruano La Bolichera 21 y el establecimiento de comida japonesa Deigo & Kaito. Su portafolio de marcas incluye también su propia compañía de telefonía móvil, PilloFon, y la marca de tequila sabor tamarindo Gran Malo. En 2025 fue nombrado embajador de Alexa+ para Latinoamérica, consolidando la expansión de sus emprendimientos y colaboraciones comerciales.