Rodrigo Cortés: “Llevamos muchos años viendo productos que ya parecían hechos por IA”

Miguel Manso 16 SEP 2026 - 15:13h.

El cineasta y escritor publica su tercera novela, ‘Hija del cielo’, donde mezcla humor, fantasía y poesía

Reflexiona sobre los límites de la ficción, la disciplina creativa y el singular universo narrativo de su producción literaria

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Con la publicación de ‘Hija del cielo’, su tercera novela ambientada en la remota comunidad costera de Gabaón -donde conviven sesenta y una monjas, tres curas y una niña aislada en una habitación ciega-, Rodrigo Cortés reafirma su posición como una de las voces más libres e incalificables del panorama cultural contemporáneo.

Cineasta galardonado por producciones internacionales como ‘Buried’ o ‘Red Lights’, el autor compagina su trayectoria tras la cámara con una obra literaria definida por el ritmo, el uso de la irracionalidad y la búsqueda incesante del asombro.

Para Cortés, el proceso creativo constituye una indagación multidisciplinar en la que convergen el cine, la literatura, la música y la pintura. Sin embargo, el creador establece una clara distinción entre la complejidad logística del rodaje y la austeridad de la escritura: “Hacer una mala película es dificilísimo, mientras que hacer una mala novela es mucho más fácil”, reflexiona el director en una entrevista con Noticias Cuatro.

Mientras que sacar adelante un proyecto cinematográfico requiere coordinar a multitud de profesionales y presupuestos elevados -convirtiendo a cada filme en “un milagro”-, el ejercicio de la narrativa exige únicamente un bolígrafo, un papel y la disposición a encarnar emocionalmente a sus personajes.

Al examinar el impacto de las tecnologías generativas en las industrias culturales, Cortés evita el catastrofismo y se centra en la singularidad del trabajo artístico. En su opinión, “la inteligencia artificial aplicada a la creación artística va a aplastar mucha mediocridad y muy poca singularidad”.

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El autor señala que la tendencia a la fórmula predecible y la pereza narrativa existían en el mercado mucho antes del desarrollo algorítmico. “Llevamos muchos años viendo productos que ya parecían hechos por IA”, se lamenta. Por esta razón, reivindica la escritura como un ejercicio de resistencia donde resulta fundamental imponerse dificultades deliberadas, romper la inercia y preservar el componente lúdico del relato.

Con una producción literaria que incluye antiaforismos, el diccionario satírico Verbolario y novelas como ’Los años extraordinarios’ o ‘Cuentos telúricos’, Cortés mantiene su apuesta por desbaratar la solemnidad a través del absurdo y la poesía.

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Convencido de que la ficción y el “espejo deformante” permiten acceder a verdades más profundas que las del mero realismo, el escritor aboga por otorgar plena libertad a sus personajes para que muestren sus propias contradicciones, recordando que la meta principal de la literatura consiste en conectar con la energía de la historia y preservar la capacidad de fascinación ante el mundo.