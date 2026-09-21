Sofía Cánovas y Rafal Borrego exponen su punto de vista sobre la situación en Ceuta y Risto Mejide confiesa sentirse ofendido

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Sofía Cánovas y Rafael Borrego han denunciado en 'Todo es mentira' el linchamiento que sufrieron por parte de unos manifestantes ceutíes a causa de una doble confusión, relatando su perspectiva del suceso y explicando qué confusiones les llevaron a ser agredidos pero dejando claro su condena hacia cualquier tipo de agresión.

Manuel Díaz, portavoz de la Federación Provincial de Vecinos de Ceuta, da su opinión ante sus declaraciones dado que la abogada aseguraba que se sentía "más segura en la periferia que en el centro": "Yo vivo en el centro y te puedo garantizar que tengo 50 años y me da miedo ir por esas zonas".

"Les invito a todos ellos que, cuando quieran, los llevamos y les damos un paseito y van a ver cómo no es la realidad", señala Manuel Díaz. Rafael Borrego, dejando claro su respeto por el entrevistado, le matiza: "Llevamos tres días aquí recorriéndonos toda Ceuta. Hemos estado en todos los asentamientos de día y de noche y hemos estado en el Trampolín a las tres de la mañana, en el Benzú, en Loma Colmenar...".

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En cuanto a la afirmación de que "es horroroso pasearse por ciertos sitios", asegura: "Estamos paseando sin ningún problema. No niego que hayan pasado cosas, pero creo que es importante matizar o que por lo menos también se escuche que pase por el Trampolín a las tres de la mañana y no le pasa absolutamente nada y luego van al puerto de Ceuta y le intentan abrir la cabeza".

Risto Mejide confiesa estar "ofendido" con las declaraciones de los abogados

El presentador señala que le parece "muy peligroso decir que en el centro, que es donde están los ceutíes" se sientan "más inseguros que en la playa del Trampolín que es donde hay altercados continuamente": "A lo mejor necesitáis más trabajo de campo. A mí lo que me han dicho los ceutíes es exactamente lo contrario a lo que me estáis diciendo".

Es Sofía Cánovas quien trata de matizar recordando algunos episodios vividos en el centro pero con dificultad porque se encuentra en "shock" y concluye: "No reconozco a mi país". Sin embargo, no convencen a Risto Mejide dado que a él y al equipo de programa les acogieron "de una manera extraordinaria", asegura. "Yo he recibido todo lo contrario a lo que me has dicho tú, Sofía", añade. Eso sí, insiste en su condena al ataque que sufrieron por parte de los manifestantes.

Rafael Borrego, por su parte, puntualiza: "El sufrimiento de la población de Ceuta, también del centro, también la entendemos". Pero durante su explicación, señala que hay una persona que les está increpando: "Nos está llamando invasores a nosotros".

"No negamos que haya sufrimiento y que hayan pasado cosas, solamente he querido atajar y matizar porque solamente quería decir que hemos estado en el Trampolín de madrugada y que no nos ha pasado nada aunque eso no niega que hayan pasado cosas", continúa el abogado.

"Perdóname pero lo que no puedes hacer es decir que te sientes mucho más seguro en el centro que en el Trampolín porque es injusto con la población local que lo está viviendo todos los días y están hartos de sufrir ese tipo de situaciones. Segundo, creo que es prematuro. Y tercero, eso os habrá pasado a vosotros pero no se puede extrapolar a lo que le está pasando a la población ceutí y creo sinceramente que vais a cambiar de opinión", reacciona Risto Mejide.

Y es que, con esa declaración, el presentador se hace una pregunta: "¿Dónde dejamos a los ceutíes ahí? Perdonadme, yo me siento ofendido por los ceutíes y no lo soy".

El abogado vuelve a "rematizar" sus declaraciones: "No estamos negando el sufrimiento de la población de Ceuta, para nada. Ahora, que quede claro que, sea del lado que sea, la violencia se tiene que condenar". "Una cosa no tiene que ver con la otra. A mí lo que me ha molestado, y te digo como español, es, sabiendo la realidad, que digáis que os sentís más seguros en la playa del Trampolín que en el centro de Ceuta a mí me parece ofensivo. Me parece de una frivolidad tremenda", responde Risto Mejide.

"Hemos intentado entender vuestro punto de vista"

Es en esta ocasión en la que Sofía Cánovas vuelve a matizar, señalando que "la seguridad es una percepción" y explicando el por qué lo considera así. "Estamos en 'shock', con estrés postraumático y esto también se tiene que entender", señala.

Manuel Díaz y Jaime de los Santos intervienen para dar su punto de vista hasta que los abogados piden concluir la entrevista al volver a ser increpados, no sin antes dejar claro que "ha sido un malentendido muy extraño" y que, con las declaraciones del portavoz de la Federación Vecinal consideran que "condena la violencia a media velocidad": "Los matices están hechos y si podemos cortar la entrevista, por mi lo agradecería".

Tras concluir Sofía Cánovas, Risto Mejide se despide: "Nosotros hemos intentado entender vuestro punto de vista y el espectador toma sus propias conclusiones".