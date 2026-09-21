First Dates 21 SEP 2026 - 23:33h.

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'First Dates' a veces nos deja auténticos momentazos y también solteros que, si no fuera por el restaurante más famoso de la televisión, no los conoceríamos jamás. Pues bien, gracias a ello, hemos conocido a Richard, de Amazonas (Perú), que nada más entrar al programa de Cuatro ha dejado impresionado a Carlos Sobera al aparecer... ¡con un limonero! Además, una "acción de gracias" ha puesto el colofón final a su cita de la mejor manera.

En primer lugar, Richard ha explicado el porqué de llevar un limonero de Valencia: "Es mi hijo. Yo me casé con el árbol España. Me caso con los árboles", ha señalado, tras lo que ha contado que es un "artista escénico y activista a favor de la naturaleza", por lo que se casa con un árbol para mantener un "vínculo de protección" y con la finalidad de "generar conciencia". En resumen, todo forma parte de una especie de proyecto o "performance".

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El soltero ha llevado además apoyo audiovisual, basado en un álbum en donde están todos los árboles con los que se ha casado. "Es un proyecto poderosísimo donde el núcleo es la reforestación. El objetivo es proteger a los que están vivos". En un momento dado, Richard ha contado cómo tiene "sexo con los árboles", con todo lujo de detalles.

El momentazo de Richard en 'First Dates'

Pero, sin duda, el momentazo de Richard todavía estaba por llegar: el soltero, después de conocer a su cita, Azul, y disfrutar de un momento íntimo con ella en el restaurante de 'First Dates', ha protagonizado un espectacular e inesperado show, cómo no, con su limonero. "Él es un circo", ha dicho Azul, reaccionando a lo que sintió al ver eso.

Richard ha hecho una especie de "acción de gracias" a los árboles "por todo el oxígeno que nos regalan", en honor a lo que hacían "los antiguos de su país": "Para que la humanidad vuelva a la naturaleza". Tras este momento, Richard le ha presentado el limonero a su cita: "Este árbol se va conmigo porque lo quiero plantar", ha dicho Richard, que le ha propuesto a Azul plantar el árbol con ella, pero la malagueña no lo ha visto del todo.

Un momentazo que, quizás, no le haya valido de mucho a Azul de cara a la decisión final: "Lo mío es más el camino hacia dentro y el tuyo hacia fuera. No terminamos de encajar... pero en algún momento me gustaría visitar Perú, tiene que ser enriquecedor".