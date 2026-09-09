First Dates Madrid, 09 SEP 2026 - 23:40h.

Descubre qué han comentado las gemelas de 'First Dates' con Lidia Santos sobre su flechazo

Los programas completos de 'First Dates', disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







Cristian venía a 'First Dates' para encontrar el amor. El programa tenía preparado para él una cita con Kristina, con quien parecía encajar y tener el mismo objetivo. Sin embargo, no se podía imaginar que Lidia Santos, al conocerle, iba a revelar su asombro ante la altura del soltero: "A mí es que me encanta la gente alta".

Y es que a la camarera de 'First Dates' hacía mucho tiempo que nadie le removía nada por dentro, tal y como confesaba a Carlos Sobera pero... ¿Seguirá teniendo ganas de conocer al soltero con el paso del tiempo?

Lidia Santos habla con las gemelas sobre el soltero

Entre cita y cita, las gemelas de 'First Dates' le preguntan a Lidia Santos al verle "un poco pensativa" por el soltero del que se quedó flechada.

A la camarera le entraba la risa y revelaba que "sí": "Me pareció muy mono". Aunque todas están de acuerdo en que "el físico no lo es todo": "Pero es verdad que de altura me venía muy bien".

Una de ellas, por su parte, señala que habrá que descubrir si tiene lo mismo de alto, que de cabeza y corazón. "Seguro que sí. Entonces me caso", responde entre risas Lidia Santos.