El ministro del Interior asegura que su objetivo es recuperar el ratio de criminalidad que Ceuta presentaba en julio de 2026

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“Sabes que estás malinterpretando la información”, fue la respuesta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska le dio a Fabiola Etayo cuando le preguntó por el 'miedo subjetivo' que sienten los vecinos de Ceuta y los motivos que le llevan a no reunirse con los vecinos de Ceuta, durante su cuarta visita a la ciudad.

Durante la cuarta visita del ministro del Interior a Ceuta, Fabiola Etayo, reportera de ‘En boca de todos’ le preguntaba al ministro por los motivos que le llevaban a no reunirse con los vecinos de Ceuta y la solidaridad que escondía su polémica afirmación: “Seguridad subjetiva”. Grande-Marlaska, comenzaba su respuesta con un “Sabes que estás malinterpretando la información” y le explicaba que los vecinos tienen la puerta abierta para ser atendidos por él: “Todas las asociaciones de vecinos pueden llamar a la puerta del Ministerio del Interior y el ministro se reúne en la mayor brevedad posible”.

Respecto al incremento de la delincuencia que cuenta con 2.000 detenciones desde el pasado 30 de julio, el ministro le ha explicado que es consciente de la situación y que su intención es que la ciudad vuelve a la mayor brevedad: “A la ratio de criminalidad del 30 de julio”. Ha explicado que la ciudad era una ciudad segura y que está trabajando para que lo vuelva a ser.

La reportera de ‘En boca de todos’ junto a unas vecinas de Ceuta dispuestas a mostrar su malestar al ministro, ha explicado que se había puesto en contacto con el departamento de prensa del Ministerio del Interior y que les habían facilitado un mail al que tenían que escribir si tenían alguna reclamación o asunto que comentar con el ministro.

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