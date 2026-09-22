Miguel Manso 22 SEP 2026 - 14:43h.

La autora publica 'Una familia moderna', donde disecciona el cambio en las relaciones familiares y sociales.

Critica la falta de serenidad y escucha en el debate público como consecuencia de la “tiranía” del pensamiento hegemónico

Compartir







Julia Navarro regresa a los escaparates con 'Una familia moderna' (Plaza & Janés), una obra que supone un punto de inflexión en su trayectoria. Tras años de éxito amparada en ambiciosos marcos históricos, la autora firma aquí su renuncia al refugio del pasado para diseccionar, con el bisturí de la actualidad más estricta, el extrañamiento de una generación que asiste, entre el asombro y el cansancio, al derrumbe de sus certezas. "Hay muchas personas que sienten como si estuviera pasando un tsunami por sus vidas”, explica la autora en una entrevista con Noticias Cuatro.

El viaje de Navarro ya no rastrea archivos ni siglos remotos; esta vez, el trayecto se dirige al corazón de la condición humana en un "ahora" que ella misma define como frenético. Para la escritora, la decisión de abandonar otras épocas responde a una urgencia sociológica: la necesidad de capturar un mundo que se transforma a una velocidad supersónica, dejando a su paso ciudadanos exhaustos que no encuentran tiempo para asimilar el cambio.

La arquitectura de la novela se sostiene sobre la convivencia de tres generaciones -abuelos, hija y nieta- que comparten los muros de una misma casa pero habitan galaxias distantes. Es en este microcosmos donde Navarro analiza el desconcierto de quienes han visto cómo el mundo cambiaba más en los últimos 50 años que en varios siglos precedentes. La incomunicación no es aquí un accidente, sino una condena de la que todos, por acción u omisión, son responsables.

La obra retrata el vacío de una sociedad que, en su afán por avanzar, ha olvidado la capacidad de escucha. Para Navarro, no se trata solo de un conflicto de edad, sino de una compartimentación de la sociedad que anula cualquier posibilidad de debate público en libertad.

El núcleo analítico de la novela -y la gran preocupación de su autora- reside en el estado actual de la conversación pública. Navarro sostiene que el "pensamiento uniforme" y el imperativo de lo "políticamente correcto" se han erigido como las “formas de censura más sofisticadas del siglo XXI”. La autora traza un paralelismo inquietante con su propia infancia: si en los años cincuenta el miedo era el pecado y el destino era el fuego eterno, hoy el cadalso es otro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro