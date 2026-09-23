Horizonte Madrid, 23 SEP 2026 - 22:52h.

Esto es lo que les ha dicho fuentes cercanas a Zapatero al equipo de 'Horizonte' sobre las joyas

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Beatriz Talegón llega al plató de 'Horizonte' y, consigo, el documento que la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha entregado hoy al juzgado para certificar de dónde venían las joyas.

"En este escrito que su abogado presenta, le explican al juez que estas joyas habrían tenido origen como un regalo personal, de carácter personal, del reino de Arabia Saudí en una visita que le hizo el ya fallecido rey en el año 2007 a lo que era la residencia en ese momento del presidente Rodríguez Zapatero", señala.

En el documento "también alegan que se envió una carta solicitando esa certificación, una carta que entendemos que no ha tenido respuesta", añade. Por esta razón, "le dicen al juez que si él lo tiene a bien, por vía judicial solicite esa información de manera oficial", informa Bea Talegón.

Por otra parte, "explican que el valor de las joyas que se ha estado barajando y que se ha estado presentando, es un valor que tendría que ver ahora, pero que no tendría realmente ese valor en ese año".

Es el equipo de 'Horizonte' quien se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a Zapatero para hablar sobre este escrito y Bea Talegón revela lo que les han dicho.

Las declaraciones del entorno de Zapatero a 'Horizonte'

"Fuentes cercanas a Zapatero nos han confirmado ahora mismo que, aunque resulte difícil de creer, él no era la persona encargada de hacer el registro de los regalos que él recibía", informa Bea Talegón.

Además, según le trasladan, "era además un regalo que no era institucional, que era de carácter personal" y que "se guardaba junto con un montón de cosas que tenían y que no tenía ningún valor económico".

Otra de las cosas que aseguran es que, "aunque resulte difícil de creer", el entorno de Zapatero afirman "que es verdad que él no le dio nunca ningún tipo de valor, ni de importancia y que lo tenían ahí guardado".

"El Código divide entre lo que son regalos institucionales y personales e inciden en eso, en que fue realmente un regalo personal", concluye Bea Talegón.