Horizonte Madrid, 22 SEP 2026 - 23:04h.

El Poder Judicial de España señala 37 agresiones sexuales en Ceuta desde el 30 de junio hasta el 14 de septiembre, pero el testimonio de Unai Cano amplía la cifra

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El pasado lunes, 'Horizonte' ponía un clip de la entrevista de Unai Cano a una mujer "que llamaba mucho la atención porque hablaba de, poco menos, que las personas que habían sido violadas se merecían, más o menos, porque fumaban", señala Iker Jiménez.

Razón por la cual destacan en el programa un documento del Poder Judicial de España que dice que "los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. La Comisión Permanente ha tomado conocimiento de un informe que recoge que el número total de víctimas fue de 39, un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores de edad".

El periodista de 'La Gaceta' confiesa que, al ver el programa y concretamente una entrevista del presentador en Ceuta con una vecina, se "escandalizó": "Creo que es de las cosas más salvajes que he visto nunca en televisión".

Al comentarla por sus redes sociales, sus jefes le pidieron que viajara a la ciudad autónoma para contar la realidad en torno a los cementerios y a las agresiones sexuales. Fue ahí cuando consiguió la entrevista que expusieron en 'Horizonte' el pasado lunes y la cual detalla en el programa.

Pero, además, en su visita consigue más testimonios llegando "a conectar con algo que es un poco tabú", apunta Iker Jiménez. Se trata de "personas que no se atreven a dar la cara del ámbito sanitario porque están sometidos a vigilancia", añade.

El testimonio de la sanitaria

Unai Cano recuerda la cifra que da el documento del Poder Judicial, 37 víctimas de agresiones sexuales, para destacar que se tratan de "denuncias": "Tenemos que entender que muchas no tienen ni la capacidad de alimentarse, como para tener la capacidad de saber cómo denunciar en un país que no es el tuyo o enfrentarte a las represalias que te podía suponer hacer eso".

Para poder "dilucidar lo más correctamente" la verdadera cifra, el periodista buscó perfiles sanitarios para que le contasen la realidad que se están encontrando. "Evidentemente no la están contabilizando día a día pero sí que pueden dar una aproximación y la aproximación que dan es bastante mayor de la que hemos conocido a través de las cifras que comparte la Fiscalía", informa.

Es en ese momento cuando 'Horizonte' emite qué fue lo que le dijo la mujer sanitaria en relación al número de agresiones sexuales que se producían en Ceuta: "Llegan todos los días una, dos o tres. Sobre todo son personas invasoras, niñas que han venido con ellos".