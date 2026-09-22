Horizonte Madrid, 22 SEP 2026 - 22:06h.

La jueza Biedma le da su autorización a Alejandro Entrambasaguas para revelar sus conversaciones en 'Horizonte'

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Antes de hablar con el magistrado Jesús Villegas en 'Horizonte', Alejandro Entrambasaguas pone en contexto de la noticia que corre alrededor de la jueza Biedma: "una magistrada que lleva 24 años ejerciendo y que tuvo la suerte o la desgracia de que hace dos años y medios le cayera el caso del hermano del presidente del Gobierno y decidió abrir diligencias, imputarlo y procesarlo por varios delitos".

"En el momento en el que decide hacerse cargo de este asunto, forma parte de los objetivos que tenía la cloaca del PSOE, que lideraba Leire Díez", afirma el periodista. Esta es la razón por la cual "el grupo se dedicó a buscar todo tipo de cuestiones que pudieran afectarla con el objetivo de destruir la causa", añade.

Según informa, "la investigaron, practicaron un espionaje por Badajoz, le hicieron una investigación, no solo a ella, sino también a toda su familia". Sin embargo, "como no encontraron absolutamente nada lo que hicieron fue recurrir a dos bandas de narcotraficantes y les encargaron dos cuestiones: darle un sustillo y, por otro lado, eliminarla", asegura.

La magistrada, por su parte, "ha pedido a la Audiencia Nacional que acepten su personación porque considera que esta perjudicada por parte de este grupo y sostiene que su integridad física corre peligro", concluye Entrambasaguas.

La tajante opinión de Jesús Villegas

El magistrado es claro en su opinión: "Me duele España. No sé cómo hemos llegado hasta aquí". "Esa señora, por supuesto, tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero si esto se confirma, que se prepare que se le va a caer el pelo", añade tajante refiriéndose a Leire Díez. Además, reacciona más tarde al audio donde la presunta líder del clan 'Los Rocho' revelaba este hecho y también a las declaraciones de los políticos a la noticia.

Lo que le ha trasladado la jueza Biedma a Entrambasaguas

El periodista ha podido hablar con la magistrada y señala: "Me ha autorizado de manera expresa que cuente esta noche aquí en 'Horizonte' lo que hemos estado hablando con ella".

Según lo que le ha dicho la jueza Biedma, "ella, en calidad de juez, aguanta todo". Sin embargo, "para ella ha habido una línea que es el motivo principal por el cual ha decidido personarse en la Audiencia Nacional", señala Entrambasaguas.

La razón es "su familia": "Me ha contado que antes de ayer, cuando se conoció por primera vez el testimonio de Cintia Rocho, llegó a su casa y se encontró a sus hijas menores de edad llorando. Ese mismo día se encontró cómo su madre tenía la tensión por las nubes".

"No va a rendirse y está notando el calor de toda la profesión", asegura el periodista, exceptuando "una que es muy próxima al PSOE" y que señala en el video principal.