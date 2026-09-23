La diputada del PP responde a quienes la acusan de intoxicar a personal del Congreso de los Diputados por el bote de gas pimienta

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Esta mañana, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, Ana Vázquez ha sacado un espray de gas pimienta durante su intervención mientras se dirigía al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. Instantes después, la presidenta la expulsó alegando que portaba un arma. En ‘Todo es mentira’, la diputada del PP se pronuncia sobre lo sucedido.

Ana Vázquez cuenta cómo se sintió tras explicar que el motivo por el que llevó el espray fue para "poner de relieve esa falsa normalidad que están diciendo que viven en Ceuta, que es falso": "Casi me echo a llorar porque no entendía que estaba pasando. Salí media tocada porque nunca me había pasado una cosa así". Además, asegura que "el espray está permitido en el reglamento" y que "solo lo usó como un símbolo de la falta de libertad que tienen las mujeres ceutíes".

Ana Vázquez, sobre los intoxicados en el Congreso: "Es una gran inventada"

A las hora de la polémica, se dio a conocer que hasta 12 personas, entre ellas cocineras y personal del Congreso, habían sido atendidas por los servicios médicos por intoxicación. Una información que comunicó en sus redes sociales Luisa Sanz Martínez, diputada del PSOE. También, una integrante de la delegación de Mauritania habría sido atendida por los efectos de gas pimienta.

Tras estas informaciones, que señalan directamente a Ana Vázquez, la diputada se defiende: "Entiendo que lo que no consiguió Armengol, amedrentarme y silenciarme, ahora estén todas estas del PSOE intentando hacer la gran inventada del momento y seguir tirando de esto".

Sobre el espray, Vázquez señala que "solo le quedaban dos pulsaciones" y afirma que "sabe de varias compañeras que traen uno habitualmente en el bolso".

Ana se emociona con las palabras de agradecimiento de Kissy Chandiramani

Más tarde, la vicepresidenta de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha conectado en directo con el programa y se ha dirigido a la diputada del PP para trasladarle unas palabras de agradecimiento por su acto en el Congreso de los Diputados:

"Ha tenido una muy buena actuación en defensa de las mujeres de Ceuta, entre las que me encuentro. Gracias por llevar al Parlamento la situación que viven muchísimas ceutíes. Me ha llegado al alma ver cómo te emocionabas porque entiendo que comprendes, como servidora pública que eres, lo mal que lo estamos pasando, hasta el punto de que las mujeres hemos perdido nuestra libertad. Con estos actos nos estáis devolviendo la dignidad que perdimos los días 30 y 31".

Visiblemente emocionada, Ana Vázquez ha respondido a estas palabras de apoyo, asegurando que "fue todo muy complicado", pero que "tocaba llevar al Congreso esta situación que viven muchas mujeres". Además, las animaba a que continuasen haciéndolo: "Seguirlo llevando, no dudéis. No es un arma y es legal que lo llevéis en vuestros bolsos para defenderos".