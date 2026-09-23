Aseguran que un trabajador del PP ha intentado vaciar el espray de la diputada en el cuarto de baño

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Tras la expulsión de Ana Vázquez, diputada del PP, del pleno del Congreso de los Diputados por atentar contra el Art. 101 del Congreso, portando un espray pimienta, 12 personas han tenido que ser atendidas dentro de las instalaciones por intoxicación por dicho gas.

Minutos después de que la diputada popular fuera expulsada del hemiciclo y que atendiera a todas las televisiones asegurando que el espray estaba vacío, 12 personas han tenido que ser atendidas y se han precintado dos baños, la cocina de la cafetería y varios despachos por el fuerte olor y la existencia de gas pimienta. Según la versión del Congreso, un trabajador había ido a lavar el espray de Ana Vázquez y por accidente lo había pulverizado.

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Leticia Santos ha informado de que una mujer de la delegación de Mauritania ha tenido que ser la primera en ser atendida por intoxicación. Lo ocurrido ya está en manos de equipo legal del Congreso y Ana Vázquez ha tenido que ir, de forma voluntaria, a una comisaría a entregar el espray porque parece ser el objeto utilizado.

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Ante esta situación, los medios han pregunto a Gabriel Rufián por lo sucedido y ha recordado su episodio con una impresora en una de sus intervenciones en el Congreso.

Carlos Cuesta ha explicado que el uso del espray está prohibido en el pleno y que la diputada popular lo sabía: “Ana Vázquez sabía que haciendo esto iba a tener esta repercusión, sabía que eso es un arma y sabía que eso estaba prohibido… El artículo 101 del Congreso prohíbe el porte de armas…”.

En imágenes | Expulsan a la diputada popular Ana Vázquez por meter un espray de gas pimienta en el Congreso

Hasta dos veces han tenido que llamar al orden a la diputada del PP, Ana Vázquez por mostrar un espray de gas pimienta en el Congreso. Francina Armengol, presidenta del Congreso, le ha pedido que abandonara el hemiciclo ya que estaba incumpliendo el Art. 101 y el registro de armas.

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“Los dos no tenéis un pelo de tontos”, ha sido el argumento de Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, cuando Nacho Abad, entre risas, le ha recriminado que le estaba llamando Risto, por su compañero Risto Mejide y unos minutos antes le había dado plantón por atender a otro programa de televisión.

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