Código 10 Madrid, 23 SEP 2026 - 00:47h.

Ante la sensación de los vecinos ceutíes de que hay más migrantes en Ceuta, el equipo de 'Código 10' se pone a investigar

Si no has podido ver el programa en directo, recuerda: los tienes disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







Durante la conexión con Rafael Peñalver, el presentador Nacho Abad le expone la segunda exclusiva de la noche de 'Código 10'. Y es que el equipo del programa ha podido grabar durante la tarde del 22 de septiembre testimonios de inmigrantes que confirman que ha seguido habiendo "goteos constantes" de migrantes que vienen desde Marruecos a Ceuta a nado a través de la frontera del Tarajal.

Los testimonios de migrantes confirman la llegada de nuevos

A pesar del traslado de migrantes al campamento del puerto, su ausencia apenas se ha percibido en las playas del Trampolín y de Benítez.

Los vecinos han llegado a declarar que sienten que hay más gente que antes, por lo que 'Código 10' se ha puesto a investigar consiguiendo los testimonios de migrantes que confirman la llegada de nuevos inmigrantes a Ceuta.

Al preguntarle a uno de ellos cuándo llegó a la ciudad autónoma, este responde: "Hace nueve días nadando". Lo hizo junto a "dos amigos", asegura. Y es que, según otro grupo de migrantes que se encontraban en la playa, "la semana pasada hay muchas personas que pasaron".