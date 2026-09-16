Código 10 Madrid, 16 SEP 2026 - 03:05h.

Luis Quiñonez confirma la exclusiva de Roberto Macedonio en el programa y añade nueva información

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La segunda exclusiva de la noche de 'Código 10' es que los servicios de Inteligencia estadounidenses sí avisaron a la Inteligencia española de una posible entrada masiva en Ceuta.

Confirmando la información que dio Roberto Macedonio la semana anterior, entra en el programa Luis Quiñonez, exasesor de Seguridad Internacional de Donald Trump quien, por tanto, ha sido "una de sus manos derechas en la Casa Blanca", señala Nacho Abad. Además, el entrevistado amplía la información aportando qué averiguó Estados Unidos en Marruecos.

La información de Luis Quióñez

"Sabemos que en algunos mercados del área especialmente de Marruecos estaban pasando unos papeles donde falsamente decían que los que entraran a España antes de cierta fecha podrían quedarse y que el Gobierno les estaba dando residencia a aquellas personas que llegaran en aquella época", informa el entrevistado.

Es información "es parte de mensajes que se intercambian relacionados con la seguridad de los países en el área" y, aunque no puede apuntar a quién le llegó, asegura: "Sé que en este caso sí había rumores y fueron compartidos por personal de la Inteligencia americana y se le comunicó a España para que supieran que algo estaba pasando".

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"El que falló fue si lo tomaron o no lo tomaron enserio y si lo escalaron con la urgencia que debería haber sido para que el Gobierno español tomara la acción necesaria. Tenían suficiente tiempo como para reaccionar. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la incógnita", señala Luis Quiñonez.

Las agencias que pudieron haber transmitido la información, según apunta el entrevistado, pueden ser la agencia de Inteligencia de la Defensa o la Inteligencia Diplomática. "Puedo haber sido un de las otras de las seis agencias que están siempre en países amigos o enemigos también", añade.

"Puede llegar un punto en donde van a decir 'Para qué les informamos si no están interesados en saber la verdad' pero, mientras haya un acuerdo, las agencias tienen que seguir informando hasta que diga que ya no se molesta", concluye.

Tensión entre Pablo Fernández y Roberto Macedonio

Pablo Fernández ha cuestionado que sea cierta la noticia de Roberto Macedonio y Luis Quiñonez sobre que la Inteligencia estadounidense advirtió a la española de que iba a haber una entrada masiva en Ceuta. Es el periodista de ‘NTN24’ quien responde al secretario de Organización de Podemos.