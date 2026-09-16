Código 10 Madrid, 16 SEP 2026 - 01:10h.

El programa ha analizado los documentos desclasificados junto con un analista de Inteligencia y se han percatado de que no están completos

Vuelve a ver los programas completos de 'Código 10' en la plataforma de Mediaset Infinity

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David Aleman pide a Ana Vázquez que le acompañe hasta el pantallón en 'Código 10' porque la diputada popular ha registrado unas cuantas preguntas al conocer de la mano del programa que el Gobierno no ha desclasificado todos los documentos en relación a las advertencias sobre la entrada masiva en Ceuta.

Y es que el programa se ha percatado de que en dicha desclasificación "han seleccionado lo que han querido y por el camino han dejado muchas cosas que todavía no han visto la luz", señala Nacho Abad.

Con respecto a los informes de Inmigración Marítima Irregular, el primero que conta de 46 páginas "solo se han desclasificado tres", mientras que el consta de 54 páginas "únicamente conocemos 11".

Además, analizando los documentos hay algo que "llama poderosamente la atención al equipo": las conversaciones del CNI con delegación del Gobierno de Ceuta puesto que aparecen "tres días de mensajes sin respuestas que acaban con un 'sus rilas'".

Esta es la razón por la cual Nacho Abad pregunta a Luis María Pardo, presente en plató, qué delitos podría haber cometido el Gobierno "si lo sabían y no hicieron nada".

La respuesta de Luis María Pardo

Según señala el presidente de 'Iustitia Europa', "por acción de los delitos que se hayan podido cometer por parte de Marruecos o por comisión por omisión las autoridades españolas que, siendo alertadas de lo que iba a suceder como todo parece indicar, no actuaron para defender la integridad de la nación".

Esto se trata de "un delito tipificado con hasta 20 años de prisión", informa el colaborador. Y es que, para Luis María Pardo, es difícil de creer que el Gobierno "no tuviera conocimiento de lo que se venía" y, para argumentarlo, señala la desclasificación de documentos.

"Esa posible omisión tiene unas responsabilidades", asegura siendo él quien encabeza la acusación popular contra el Gobierno por el asalto masivo a Ceuta. Para el colaborador, hay una manera de demostrar la trazabilidad de las llamadas del CNI al Gobierno y la señala en el programa.