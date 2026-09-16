Código 10 Madrid, 16 SEP 2026 - 02:01h.

Unos vecinos ceutíes alertan sobre un helicóptero sobrevolando "muy bajo" la frontera y Melchor León llama a la calma

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Tras dar la exclusiva de un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta, 'Código 10' conectan con Isabel y Rocío, vecinas ceutíes, para saber cuál es su opinión al respecto.

Es en ese momento cuando aseguran que hay grupos de gente que les están alertando sobre un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando la frontera: "Están diciendo que hay follón en la frontera, que hay drones y nos lo han grabado por la carretera nueva bastante bajo".

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Según señalan, "estos días sí que hay más movimiento". Sin embargo, "pasando tan cerca del suelo no es normal", añaden. Más tarde, el programa muestra dichas imágenes y reciben a Melchor León.

Melchor León: "No deberíamos alarmarnos"

Nada más conectar con 'Código 10', señala: "Creo que no hay que alarmar tampoco a la ciudadanía ahora mismo con el tema del helicóptero porque es verdad que durante estas últimas dos semanas el helicóptero de la Guardia Civil y de la Policía Nacional están saliendo por las noches también en ocasiones en Ceuta. Es algo rutinario que está haciendo la Guardia Civil por si hay un salto o para prevenirlo. No deberíamos alarmarnos por lo que está sucediendo".

Teresa Gómez, por su parte, asegura que fuentes policiales le han corroborado que "es cierto que ha sobrevolado muy bajo" y que "ha creado mucho revuelo en Ceuta entre los ciudadanos". Además, añade: "Me dicen que por el momento no tienen constancia de que sea por algo concreto más allá de pura vigilancia".

Al volver a conectar con Melchor León, insiste: "Está bien dar información pero no es momento de alertar a toda la ciudadanía". "Es verdad que ha volado muy bajo, hay que ser realista, lo ha hecho en varias ocasiones en estos 45 días", añade.

Por último, vuelven a conectar para mostrar cómo el helicóptero "ha vuelto a activarse" y sobrevuela la zona de Miramar, según señala una vecina ceutí.