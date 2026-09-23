Código 10 Madrid, 23 SEP 2026 - 00:03h.

Iñaki Anciburu se desplaza hasta la frontera del Tarajal donde comprueba la existencia de una red de suministro a migrantes

Los programas completos de 'Código 10', disponibles en Mediaset Infinity

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Hace 55 días que ocurrió la llegada masiva de migrantes a Ceuta y en 'Código 10' no paran de preguntarse: "¿De dónde sacan los inmigrantes la ropa, el dinero y todos los suministros que tienen?". El programa ha conseguido averiguar en exclusiva quién les abastece y qué hace España para controlarlo.

Y es que en 'Código 10' han podido constatar con fuentes policiales que existe "una red de suministro constante que da soporte a miles y miles de inmigrantes que casi dos meses después siguen ocupando Ceuta", señala Nacho Abad.

Ha sido Iñaki Ainciburu, reportero del programa, quien ha comprobado que "la frontera está completamente abierta las 24 horas" a través de la cual "acceden desde Marruecos hasta Ceuta con visados tipo C con enseres".

El reportaje que demuestra la existencia de esta red

El equipo del programa se desplaza hasta la frontera de El Tarajal a las 23:00 horas para mostrar qué ocurre. Allí, los coches son revisados por la Guardia Civil para dejarles pasar a Ceuta, aunque también pueden hacerlo a pie.

"Bolsas y carros de la compra es lo que todo el mundo lleva en sus manos en la frontera, tanto de día como de noche", señala el periodista.

Hablando con uno de ellos, Iñaki Anciburu le pregunta cómo traen estos enseres a la ciudad autónoma: "Con una mochilita o con una bolsa pasan el puesto de fronteras, lo meten en el escáner y se lo dan a los familiares que tienen aquí".

Una de los testimonios confirma que ha ido a Marruecos durante el día para realizar una compra para dársela a los migrantes. Sin embargo, señala que las familias marroquíes "vienen hasta la frontera de Marruecos y les mandan dinero y ropa a sus hijos": "Sé que hay muchas familias que tienen papeles, visados y eso".

"En la frontera de Ceuta hay una singularidad, que hay unas personas que cuentan con unas autorizaciones, que son trabajadores fronterizos, con la condición que acceden y salen durante el día", informa Ibón Domínguez, portavoz nacional de JUPOL. "Habría personas que se estarían lucrando realizando esas labores y otras tendrían una relación personal o familiar. En la mayoría de los casos hay un interés de lucrarse", concluye la fuente policial. Una información que corrobora uno de los migrantes en Ceuta.