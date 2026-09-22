cuatro.com 22 SEP 2026 - 23:16h.

Kaken tiene claro que no quiere ser pareja de John: “En una segunda cita, iríamos directamente al postre”

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Nada más llegar a 'First Dates', Kaken nos ha contado que nunca ha tenido pareja. Ahora quiere compartir su vida y sabe muy bien lo que quiere: un chico alocado pero que también sepa estar en casa y que se parezca un poco a Miguel Ángel Silvestre. El destino le ha traído a John al restaurante, que también busca a alguien con quien compartir su vida, la cita iba sobre ruedas pero ha tenido algún que otro incidente...

El lapsus en la cita de Kaken y John

A pesar del buen rollo inicial, nada más empezar, la edad ha provocado un conflicto entre ellos. Los solteros jugaban a adivinar la de otro y John le echaba 50 a Kaken, que son ocho más de los que tiene. Sus palabras le dejaban sumido en una "depresión" y nos confesaba: "Le he hecho la cruz". Quizá por eso, cuando John le ha contado que tiene 59 años, él le ha dicho que su padre tiene 61...

La conversación iba cambiando poco a poco y John contaba a Kaken que su secreto es llevar una buena alimentación y lo "fogoso" o casi "adicto" que es en materia sexual. Y es que lo que más le gusta en la vida es dormir, practicar sexo, viajar y bailar. "Conmigo te vas a divertir", le respondía Kaken.

Pero hay más, John tiene una hija que vive fuera aunque acaba de decirle a su padre que se va a mudar un poco más cerca, en concreto a Francia. Kaken tiene claro que eso no tiene nada que ver con él: "La va a aguantar él, yo no".

Tras la cena y el postre, Kaken y John se marchaban juntos a un lugar más discreto para pasar un ratito a solas. Ahí, les proponían un juego y era darse un beso de película. John parecía reacio así que Kaken le proponía que fuera un beso pero de película "antigua".

Una segunda cita... para pasar de la cena al postre

Tras una cita con tantos altibajos, la decisión final no parecía fácil y tampoco previsible... Sin embargo, los solteros se han puesto de acuerdo y aunque quieren cosas diferentes, volverán a verse. Kaken ya nos decía que pasarían directamente "al postre" porque no se ve como pareja de John y algo así le decía a él: "Tendría un segunda cita para pasarlo bien ¿Te gusta el plan?"; "¿Solamente para tiki tiki?", preguntaba John; "vamos a empezar por lo bueno", zanjaba Kaken.