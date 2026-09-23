Elisa Albacete 23 SEP 2026 - 15:14h.

Su conjunto rondaba los 14.000 eruros, sola la chaqueta de Zegna unos 8.000 y la gorra de Hermés cerca de 400 euros.

Regresa al festival de San Sebastián para presentar su nueva película, 'En el corazón de la Bestia', pero esto no le impide hacer turismo por la ciudad.

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Brad Pitt desata la locura en San Sebastián. Regresa al festival para presentar su nueva película, 'En el corazón de la Bestia', pero esto no le impide hacer turismo por la ciudad. Llegó mascando chicle, y sonriendo. Se bajó del coche y se acercó a saludar, se hizo fotos, chocó puños, firmó autografos, mostrándose cercano y sencillo, pero todo lo que hace Brad Pitt se analiza al detalle y los expertos en moda dieron la voz de alarma.

El actor iba de natural, pero su ropa es de estrella. Su conjunto rondaba los 14.000 eruros, sola la chaqueta de Zegna unos 8.000 y la gorra de Hermés cerca de 400 euros, pero eso sí, aun siendo estrella, en San Sebastian ha bajado a la tierra y se le ha visto por la ciudad.

Primero vino a fotografiar El Peine del viento. El actor es un declarado admirador de Chillida y por eso luego se fue a Hernani a visitar el museo Chillida Leku. Hoy tocaba presentar 'El corazón de la bestia' en el ha resumido su película y el sentido a la vida. No pienses en un todo, céntrate en pequeñas victorias. Una filosofia que se aplica siempre que puede y le permite disfrutar como actor y persona. Eso sí, con un conjunto casual de 14.000 euros.