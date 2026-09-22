Pendientes de la evolución de Grapas, una cría de león herida por su madre

Los cuidadores del Safari Aitana en Alicante llevan a cabo una rehabilitación que combina ejercicios, masajes, sesiones en el agua y vendajes.

En la sesión de fisio le ofrecen estimulación, masaje, láser para que el que protegen sus ojos con unas gafas que relajan y dejan dormido a Grapas

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Hay miles de personas pendientes de la evolución de Grapas, una cría de león que quedó paralizada de cintura para abajo tras ser rechazada y herida por su madre. Los cuidadores del Safari Aitana en Alicante llevan a cabo una rehabilitación que combina ejercicios, masajes, sesiones en el agua y vendajes.

Grapas tiene dos meses, su mamá la mordió, "dos colmillos le hicieron herida, otros dos no llegaron a clavarse. Hay que avanzar el máximo el tiempo que nos queda porque el gran problema es la velocidad de crecimiento de estos animales", dice Iván Llorca, el cuidador del Grapas.

"Es posible que notemos movimientos a nivel local, a nivel de las extremidades o la cola, pero realmente que la información solo esté llegando a esta zona de la médula. Ahora con el TAG queremos ver si llega al cerebro" señala Rocío Cano, fisioterapia veterinaria.

En la sesión de fisio le ofrecen estimulación, masaje, láser para que el que protegen sus ojos con unas gafas que relajan y dejan dormido a Grapas. Todos estos esfuerzos son inciertos, "porque no hay certeza de que la vayamos a recuperar", dice Llorca, que confía en que ella pueda moverse, desplazarse, que solo le cueste moverse, el problema es que no pueda caminar".