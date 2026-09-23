First Dates Madrid, 23 SEP 2026 - 23:40h.

Emanuela ha pedido a 'First Dates' que traigan a Pedro, de quien se enamoró al ver el programa

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Emanuela ha tenido un flechazo con un soltero que apareció en 'First Dates' buscando el amor, por lo que decidió llamar al programa para comprobar si se trataba de un amor real o uno platónico.

La soltera llega al restaurante más famoso de la televisión con un sobre para Pedro, donde le confiesa sus sentimientos hacia él. La espera ha llegado a su fin y es que Emanuela lleva desde el 29 de diciembre contando los días para conocerle... ¿Será su flechazo finalmente correspondido?

Pedro lee desde la barra el contenido de la carta en voz alta mientras su cita le espera en la mesa del restaurante, atenta a su reacción. "Tengo ilusión en conocerla, por supuesto, porque eso es como un melón cerrado: hasta que no lo abres, no sabes si está bueno o está malo. Las mujeres, lo mismo", comenta con el equipo el soltero.

La conexión traspasa la pantalla

Emanuela recibe a su cita con un abrazo, un gesto con el que considera que ha conseguido conquistarlo pero, ¿qué sentirán ambos cuando se vayan conociendo?

Al soltero le preocupa la distancia que les separa dado que ella es de Benidorm, mientras que él reside en Granada. "No hay problema, yo me puedo desplazar cuando tú quieras. Ahora mismo me voy contigo", afirma Emanuela despejando sus dudas. Y es que la conexión es tal que la propia soltera lo nota: "Hay 'feeling', hay contacto".

Ninguno de ellos tiene problema en confesarse sus sentimientos. "Está enamorada pero yo también me estoy enamorando", señala Pedro. Tampoco tienen pudor en hablar sobre su fogosidad, razón por la cual la soltera le señala: "Tú tranquilo que no te va a faltar de nada".

Ya en una sala más privada, ambos bailan pegados una canción romántica y se besan. "He sentido maripositas. Me han dado las mariposas hoy", confiesa el soltero.