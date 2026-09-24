La playa del Trampolín a vista de satélite: hay tecnología para saber cuántos inmigrantes hay

Sandra Mir 24 SEP 2026 - 17:08h.

España no dispone de esta tecnología, según el experto en seguridad consultado por Noticias Cuatro, si no habría actuado.

La delincuencia se ha incrementado un 60% en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes en julio

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Son imágenes de Ceuta como no se han visto hasta ahora. Es la playa del Trampolín desde el satélite analizada con Inteligencia Artificial. Un experto en inteligencia, Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys, nos muestra esta tecnología capaz de adelantarse a entradas masivas como la del 30 de julio.

Con ella se puede ver Ceuta desde el satélite. Es tecnología militar que utiliza inteligencia artificial y que contabiliza en segundos las chabolas que hay en la playa del Trampolín. 494 chabolas a 30 de agosto, pero también puede contabilizar personas y posicionar cualquier objeto: barcos, aviones, movimientos fronterizos...Por lo que podríamos saber cuántos han entrado en Ceuta.

Pero no hay datos de esa entrada masiva por una razon. España no dispone de esta tecnología, según el experto en seguridad, si no habría actuado. Y una cosa más. El experto desliza que Marruecos sí dispone de mucha tecnología americana. Una tecnología fundamental para prever situaciones de tensión y sus consecuencias.