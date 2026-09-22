Sabe inglés, alemán y un poco de español, pero no le vale en un Marruecos con muy bajos salarios.

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Ikram arriesgó su vida para entrar a nado en Ceuta. Es enfermera, tiene 24 años y ha dormido durante 50 días en la calle. Ahora ha encontrado alojamiento, gracias a unos periodistas, aunque tendrá pronto que volver a la calle y le falta un trabajo. Con ella ha estado Sergio García García.

"Entré el 30 de julio nadando en busca de una oportunidad y una nueva vida". Sabe inglés, alemán y un poco de español. Enseña su título de enfermera y vídeos de ella trabajando en Marruecos. Pero quiere escapar de Marruecos porque el trabajo "está mal pagado".

En sus noches al raso ha sentido el miedo por el acoso de otros inmigrantes. "En el campo es muy difícil vivir al raso siendo mujer". Hombres de madrugada se acercaban a molestarla borrachos, recuerda en medio del llanto.

Ahora quiere lograr un futuro en España para pagar una operación a su madre. No quiere volver a Marruecos. 50 días después sigue sin encontar una plaza en los centros de acogida.