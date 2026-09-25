Al concluir su entrevista, el analista político marroquí ha enviado unos mensajes al programa que Risto Mejide expone

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Antes de darle paso a Juan Jesús Vivas, Risto Mejide hace un inciso: "Este programa me va a matar. Este programa va a acabar con mi salud, si en algún momento la tuve".

Y es que 'Todo es mentira' ha recibido varios mensajes del invitado que acababa de ser entrevistado, los cuales son leídos por el presentador. "Que cada uno saque sus propias conclusiones", señala antes de exponerlos públicamente.

"Esto es una amenaza en toda regla", comenta Risto Mejide ante la estupefacción de los colaboradores. Víctor Camino alude a la unidad de España ante estos mensajes, pero el presentador apunta: "España sigue igual. A quien nos ha amenazado es a nosotros".

La tensa entrevista con Samir Bennis

Samir Bennis entra en 'Todo es mentira', donde ha arrancado su entrevista reprochando a Vivas sus declaraciones el 29 de julio sobre las devoluciones de migrantes.

Además, ha asegurado que los informes policiales no señalan a Marruecos como incentivador de la entrada masiva después de que Risto Mejide mostrara su rechazo porque acusan a España de ser culpable por no haber devuelto los menores de Ceuta dado que fueron ellos quienes originaron esta situación: "Este es el mundo al revés".

"Marruecos no permitió la entrada de 72.000 migrantes. En base a los informes del CENIF, no había indicios de que Marruecos hubiera consentido o incentivado la entrada", señala el analista político marroquí.

Un dato que el presentador tacha de "inexacto y falso". "Está mintiendo y no puedo permitir que mienta. Por mucho que lo diga de manera muy recurrente no se va a transformar en verdad. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CENIF, ya nos ha dicho que, por acción u omisión, Marruecos estuvo detrás de esa omisión y usted puede venir aquí a contar misa si quiere, pero vamos a creer antes al CENIF que a usted", añade Risto Mejide ante los argumentos de Samir Bennis.

La tensión se incrementa en la entrevista hasta tal punto que el presentador decide concluirla: "Continúe usted poniéndome verde por internet que yo tengo que hacer un programa".

"Yo doy voz hasta que me faltan el respeto porque, no es que me lo falten el respeto a mí, se lo faltan a nuestros espectadores", señala Risto Mejide.