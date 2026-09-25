Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, desvela a quién responsabiliza de su desahucio

La abogada de Maricarmen, en directo en 'En boca de todos': "El sistema protege la especulación y el rentismo"

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El desahucio de Maricarmen está en boca de todos. La propia Maricarmen ha señalado públicamente, a través de una entrevista, tanto a Pedro Sánchez como a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Nacho Abad habla con Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, que nos actualiza cuál es la situación de Maricarmen.

"Sigue ingresada en el hospital y sigue exactamente igual. Desconocemos cuándo le darán el alta. La previsión de ayer era de dos días o tres", asegura la abogada cuando el presentador le pregunta por la situación actual de la mujer de 87 años. Pero la gran pregunta, la que se hacen todos, es dónde vivirá Maricarmen cuando salga del hospital.

El futuro de Maricarmen: dónde vivirá cuando salga del hospital

"No tengo la respuestas, ni la propia Maricarmen lo sabe. Los políticos se pasan el muerto unos a otros, pero ninguno le da una solución, una alternativa habitacional", responde Beatriz Duro y aclara que Maricarmen no tiene familia directa. ¿Pero no le han ofrecido una residencia?, le preguntan desde el plató. Beatriz responde tajante para aclarar esta duda:

"El ayuntamiento interviene en el desahucio, ofrece una medida de emergencia por su carácter de emergencia, y es temporal. Eso no es una solución habitacional, es algo temporal y de emergencia. Y es una residencia. Maricarmen no quiere ir a vivir a una residencia", son sus palabras al respecto, tachando la propuesta de "inaceptable".

¿A quién responsabiliza la abogada del desahucio de Maricarmen?

¿Se le está dando un uso político al caso de Maricarmen? ¿Quién es realmente responsable de este polémico desahucio? Beatriz Duro responde: "Para mí la culpa es de todo el sistema que protege la especulación y el rentismo por encima del derecho de las personas. Los jueces y las juezas pueden aplicar la ley en un estricto sentido, pero también en base a su contexto social y de los derechos humanos".

Beatriz Duro lamenta que incluso la ONU se ha pronunciado al respecto, pidiendo frenar este desahucio, y que esto no ha servido para nada: "La responsabilidad es compartida, del estado en mayor medida, y de la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento, que no ha ofrecido alternativa".

Para la abogada de Maricarmen, el desahucio de la mujer son "las imágenes son una vergüenza y es culpa del sistema, que no protege a las personas como Marcarmen". Para finalizar su intervención en 'En boca de todos', Beatriz Duro aboga por "blindar los derechos para evitar que estas situaciones se sigan produciendo".