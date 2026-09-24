La razones de una crisis de vivienda sin solución

Cristina Montalvo 24 SEP 2026 - 16:48h.

Falta suelo para construir, hay demasiada burocracia y normativa, sale menos rentable de que parece y la renta está por debajo de la escalada de precios.

Las rentas en España casi se han duplicado, pero los precios se han multiplicado por tres y medio.

Compartir







El desahucio de Maricarmen ejemplifica la crisis de la vivienda que sufre España y que, de momento, no tiene visos de mejorar. Una crisis que hace que los españoles lleven casi dos años señalando a la vivienda como su principal preocupación, según el CIS.

No sucede solo aquí, Bruselas ha lanzado un plan de vivienda asequible ante el aumento generalizado del los precios y la falta de casas, pero lo cierto es que España es entre las grandes economías, donde más se está encareciendo. Eso ahora, pero con un vistazo más amplio, desde los años 80 vemos que las rentas de los hogares y los precios de la vivienda han tenido una evolución bastante pareja en la zona euro, pero aquí no ha ido tan acompasado. Las rentas en España casi se han duplicado, pero los precios se han multiplicado por tres y medio.

Porque el origen de estas subidas es la falta de oferta. Faltan casas. Durante los últimos años, desde 2021 el número de hogares ha sido mucho más grande, que el número de nuevas viiendas. Se ha ido acumulando un déficit que hasta el año pasado era de 750.000 viviendas. Pero justo ayer el Banco de españa dijo que para 2028 ese déficit habrá llegado al millón de casas.

La pregunta es por qué no se construye más. Por falta de suelo, precisamente donde más falta haría, por la lentitud de la burocracia, porque cada vez es más caro construir, por los precios de los materiales, y por las exigencias normativas, porque falta mano de obra cualificada. Y porque se requieren enormes inversiones cuando la rentabilidad del sector promotor es más baja de lo que lo había sido.