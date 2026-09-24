Lo que dicen los datos: 4.005 desahucios, un 45% menos, pero más ejecuciones hipotecarias

El número de desahucios en España cae en los tres primeros meses de este año.

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El desahucio de Maricarmen es uno de los miles que cada año se ejecutan en España. La realidad de los datos es que han caído el número de desahucios.

Según el Consejo General del Poder Judicial y si miramos los datos de los tres primeros meses de este año, hubo 4.005 desahucios, un 45% menos que el mismo periodo del año anterior.

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Lo que sí sube es el número de ejecuciones hipotecarias, que no es lo mismo. Es cuando el banco inicia el trámite porque han dejado de pagar la hipoteca, pero no siempre acaba en desahucio. En este caso, según el INE, se han disparado un 27% en vivienda habitual. Máximo histórico de los últimos 9 años.

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Pero es verdad que el caso de Mari Carmen, el desahucio, se repite a diario en nuestro país. En Erandio, Vizcaya, una comunidad de vecinos vive con el temor de quedarse en la calle. Un fondo de inversión ha comprado varios bloques y no está renovando los alquileres.

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Piden que los inquilinos compren los pisos por más de 300.000 euros, "en algunos casos han aumentado el precio que piden en 100.000 euros en 10 meses". Mucho dinero para gente de clase media baja, viudas y gente mayor que lleva años viviendo en el mismo hogar de alquiler y que ahora ya prepara en muchos casos las maletas. Les echan a la calle.