Horizonte 25 SEP 2026 - 00:49h.

Iker Jiménez reacciona al lapsus de Carlos Bardem antes del desahucio de Maricarmen: "Pensé que me estabais gastando una broma"

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Beatriz Talegón comparte su visión sobre el desahucio de Maricarmen en el plató de 'Horizonte'. Tajante, la periodista apunta a una instrumentalización política de este caso. Es decir, una campaña política que, en su opinión, tendría como objetivo forzar el decreto de vivienda que Pedro Sánchez quiere poner sobre la mesa.

En su intervención, la periodista ha comenzado lanzado un contundente titular sobre lo que, para ella, es la clave del caso de Maricarmen: "Han utilizado a una pobre mujer anciana para hacer una campaña mediática, engañando y tergiversando la información deliberadamente, y eso me parece muy grave".

Beatriz Talegón, sobre el desahucio de Maricarmen: "La han utilizado y eso me molesta"

"A cualquier ser humana con decencia y humanidad le parte el alma ver esto, de acuerdo", ha dicho la periodista, que a continuación ha señalado algunas de las claves que, bajo su punto de vista, deben tenerse en cuenta: "Maricarmen no estaba amparada por la ley para estar en esta vivienda. Después de la subrogación del alquiler que había heredado de su madre, la ley establece que esa ley del alquiler antiguo ya no surte efecto".

Sobre la empresa Urbagestión, Beatriz ha aclarado que no se trata de un fondo buitre: "Es una pequeña empresa inmobiliaria de siete trabajadores que se dedica a hacer reformas, compra de inmuebles y alquileres".

Completamente indignada, Beatriz Talegón ha afirmado: "Tengo la intuición de que la han utilizado y eso me molesta. No se han preocupado realmente por ella, lo podían haber evitado sus abogados a no ser que que lo que quisieran era una campaña política para forzar el decreto de vivienda que ahora Pedro Sánchez quiere poner sobre la mesa, y para el que no tuvo apoyo".

Iker reacciona al lapsus de Carlos Bardem al llamar 'Paqui' a Maricarmen

Una de las imágenes más comentadas del desahucio fue el lapsus de Carlos Bardem, quien durante el momento de tensión en la manifestación se refirió a Maricarmen como 'Paqui'. Un vídeo al que el presentado del programa ha reaccionado con total incredulidad: "No me lo creo. Pensé que me estabais gastando una broma".